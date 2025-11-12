  1. В Україні

Комітет Ради підтримав ініціативи МВС щодо соціального захисту сімей поліцейських та вдосконалення розшуку зниклих безвісти

09:06, 12 листопада 2025
Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності підтримав три законопроекти.
Комітет Ради підтримав ініціативи МВС щодо соціального захисту сімей поліцейських та вдосконалення розшуку зниклих безвісти
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На засіданні Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності депутати підтримали три законодавчі ініціативи, дві з яких підготовлені Міністерством внутрішніх справ, а одну розроблено народними депутатами спільно з експертами МВС. Законодавчі ініціативи представив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За словами заступника Міністра внутрішніх справ Богдана Драп’ятого, йдеться про такі законопроекти:

№13649 — передбачає посилення соціального захисту сімей поліцейських, які загинули або зникли безвісти за особливих обставин. Документ гарантує безоплатне медичне обслуговування у відомчих закладах МВС та надання додаткових соціальних пільг.

№13676 — євроінтеграційна ініціатива, яка створює правові підстави для формування Міжвідомчої координаційної комісії з питань боротьби з організованою злочинністю. Законопроєкт визначає структуру, компетенції та порядок діяльності Національного координатора.

№14095 — спрямований на вдосконалення процедур ідентифікації осіб та розшуку зниклих безвісти за особливих обставин. Запропоновані зміни дозволять пришвидшити процеси під час воєнного стану та забезпечити можливість залучення міжнародних фахівців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]