Комітет Ради підтримав ініціативи МВС щодо соціального захисту сімей поліцейських та вдосконалення розшуку зниклих безвісти

Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності підтримав три законопроекти.

На засіданні Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності депутати підтримали три законодавчі ініціативи, дві з яких підготовлені Міністерством внутрішніх справ, а одну розроблено народними депутатами спільно з експертами МВС. Законодавчі ініціативи представив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За словами заступника Міністра внутрішніх справ Богдана Драп’ятого, йдеться про такі законопроекти:

№13649 — передбачає посилення соціального захисту сімей поліцейських, які загинули або зникли безвісти за особливих обставин. Документ гарантує безоплатне медичне обслуговування у відомчих закладах МВС та надання додаткових соціальних пільг.

№13676 — євроінтеграційна ініціатива, яка створює правові підстави для формування Міжвідомчої координаційної комісії з питань боротьби з організованою злочинністю. Законопроєкт визначає структуру, компетенції та порядок діяльності Національного координатора.

№14095 — спрямований на вдосконалення процедур ідентифікації осіб та розшуку зниклих безвісти за особливих обставин. Запропоновані зміни дозволять пришвидшити процеси під час воєнного стану та забезпечити можливість залучення міжнародних фахівців.

