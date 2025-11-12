Комитет Рады поддержал инициативы МВД по социальной защите семей полицейских и совершенствованию розыска пропавших без вести

Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности поддержал три законопроекта.

На заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности депутаты поддержали три законодательные инициативы, две из которых подготовлены Министерством внутренних дел, а одну разработали народные депутаты совместно с экспертами МВД. Законодательные инициативы представил Министр внутренних дел Игорь Клименко.

По словам заместителя Министра внутренних дел Богдана Драпятого, речь идет о следующих законопроектах:

№13649 — предусматривает усиление социальной защиты семей полицейских, которые погибли или пропали без вести при особых обстоятельствах. Документ гарантирует бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных учреждениях МВД и предоставление дополнительных социальных льгот.

№13676 — евроинтеграционная инициатива, создающая правовые основания для формирования Межведомственной координационной комиссии по вопросам борьбы с организованной преступностью. Законопроект определяет структуру, полномочия и порядок деятельности Национального координатора.

№14095 — направлен на совершенствование процедур идентификации лиц и розыска пропавших без вести при особых обстоятельствах. Предложенные изменения позволят ускорить эти процессы в условиях военного положения и обеспечат возможность привлечения международных специалистов.

