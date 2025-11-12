Комитет Рады поддержал инициативы МВД по социальной защите семей полицейских и совершенствованию розыска пропавших без вести
На заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности депутаты поддержали три законодательные инициативы, две из которых подготовлены Министерством внутренних дел, а одну разработали народные депутаты совместно с экспертами МВД. Законодательные инициативы представил Министр внутренних дел Игорь Клименко.
По словам заместителя Министра внутренних дел Богдана Драпятого, речь идет о следующих законопроектах:
№13649 — предусматривает усиление социальной защиты семей полицейских, которые погибли или пропали без вести при особых обстоятельствах. Документ гарантирует бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных учреждениях МВД и предоставление дополнительных социальных льгот.
№13676 — евроинтеграционная инициатива, создающая правовые основания для формирования Межведомственной координационной комиссии по вопросам борьбы с организованной преступностью. Законопроект определяет структуру, полномочия и порядок деятельности Национального координатора.
№14095 — направлен на совершенствование процедур идентификации лиц и розыска пропавших без вести при особых обстоятельствах. Предложенные изменения позволят ускорить эти процессы в условиях военного положения и обеспечат возможность привлечения международных специалистов.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.