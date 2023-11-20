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Почему Совет директоров OpenAI резко уволил гендиректора Сэма Альтмана: подробности

10:55, 20 ноября 2023
Причиной увольнения стал конфликт между идеями генерального директора и соучредителя OpenAI.
Почему Совет директоров OpenAI резко уволил гендиректора Сэма Альтмана: подробности
Источник фото: Getty
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После решения Совета директоров OpenAI об увольнении Сэма Альтмана с должности генерального директора, инвесторы начали давить на компанию с целью возвращения его на должность. Под его руководством компания создала самый горячий и быстро развивающийся технологический сервис в мире, достигнув оборота в $1,3 млрд и оценки в $86 млрд всего за несколько лет.

Инвестиционный аналитик Horizon Capital Андрей Бродецкий в своей заметке на LinkedIn отметил, что причиной увольнения Альтмана, вероятно, стала борьба за власть

"Да, совет директоров Open AI уволил Сэма Альтмана с должности генерального директора. Причина этого? Скорее всего, борьба за власть между соучредителями, вызванная расхождением взглядов на будущее компании", - сказал Бродецкий.

По его словам, Альтман имел планы развивать продукты Искусственного Интеллекта быстрее. Он объявил о начале работы над GPT-5 только через 5 дней после выпуска продукта ChatGPT, флагманского проекта OpenAI. Кроме этого, Альтман пытался привлечь десятки миллиардов долларов инвестиций от Масайоси Сон и ближневосточных инвесторов для создания вертикально интегрированной компании искусственного интеллекта для производства собственных микросхем и устройств на основе искусственного интеллекта.

Вместо этого соучредитель и главный научный сотрудник OpenAI Илья Суцкевер предпочитал исключительную роль в создании безопасного AGI, который соответствует общественным ценностям. Это разногласие привело к борьбе за власть, что стало результатом уменьшения роли Суцкевера в компании.

Конфликт между коммерческими амбициями Альтмана и первоначальной миссией компании развивался постепенно. В 2021 году вице-президент по исследованиям Дарио Амодеи покинул компанию и основал Anthropic, одного из крупнейших и лучше всего профинансированных конкурентов OpenAI, который привлек более $7 млрд инвестиций на построение безопасного ИИ, включая финансирование от Alphabet и Amazon.

Однако Альтман уже объявил о создании новой компании, и известно, что проблем с финансированием у него не возникнет. Если ему удастся привлечь таланты из OpenAI, будущее последней станет еще более неочевидным, отметил Андрей Бродецкий, инвестиционный аналитик Horizon Capital.

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