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У США звільнили адвоката, якого підставив ChatGPT

17:19, 17 листопада 2023
Адвокат хотів прискорити свою роботу за допомогою ChatGPT, але через чат-бота він тепер став безробітним.
У США звільнили адвоката, якого підставив ChatGPT
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В одній із юридичних фірм США звільнили адвоката, який використав для роботи ChatGPT. Справа в тому, що ШІ послався на кілька прецедентів, який сам і вигадав, передає Washington Post.

Захарія Кребіл працював над своєю першою цивільною справою. Він захищав клієнта, якого звинувачували у порушенні договору про оплату автомобіля, пише krdo.com.

Чоловік використовував ChatGPT, щоб він склав один із документів і той виконав завдання за лічені секунди. Адвокат надіслав документ на розгляд своєму босу і подав до його суду Колорадо.

«Я був на сьомому небі від щастя, тому що це врятувало мене від головного болю», - сказав він. Але його полегшення було недовгим. Переглядаючи короткий виклад, він, на свій жах, зрозумів, що чат-бот зі штучним інтелектом склав кілька фальшивих прецедентів.

29-річний Кребілл вибачився перед суддею, пояснивши, що використав чат-бота зі штучним інтелектом. За словами Кребілла, суддя повідомив про нього в офіс штату, який розглядає скарги на адвокатів. У липні його звільнили з юридичної фірми в Колорадо-Спрінгс.

Озираючись назад, Кребіл заявив, що не став би використовувати ChatGPT, але каже, що адвокату-новачкові, який повністю завантажений роботою, може бути важко встояти.

«Це все таке нове для мене. Я просто гадки не мав, що робити і до кого звернутися», — додав чоловік.

Раніше ми писали, що у Бразилії суддя використовував ChatGPT для винесення вироків.

Крім того, чат-бот ChatGPT обдурив адвоката: помилку одразу помітив суддя.

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