У двох районах Києва мешканці повідомили про вибухові предмети на вулиці

У Патрульній поліції Києва повідомили, що мешканці столиці виявили ще два ймовірні вибухові предмети на вулиці.
Так, у пресслужбі розповіли, що днями на лінію 112 зателефонував чоловік й повідомив, що у Святошинському районі під парканом побачив предмет схожий на гранату.
Ще один випадок стався у Голосіївському районі. Там уважні громадяни помітили предмет, схожий на снаряд.
Як діяти, якщо помітили небезпечний предмет:
- разі виявлення невідомих речей й предметів, у жодному разі не торкайтеся їх. Вони можуть бути вибухонебезпечними;
- повідомте про знахідку на лінію 112;
- до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;
- негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.
Знахідки, схожі на боєприпаси або інші вибухонебезпечні предмети, повинні бути знешкоджені лише спеціалістами.
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