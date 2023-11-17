У двох районах Києва мешканці повідомили про вибухові предмети на вулиці

У Святошинському районі під парканом чоловік побачив предмет схожий на гранату.

У Патрульній поліції Києва повідомили, що мешканці столиці виявили ще два ймовірні вибухові предмети на вулиці.

Так, у пресслужбі розповіли, що днями на лінію 112 зателефонував чоловік й повідомив, що у Святошинському районі під парканом побачив предмет схожий на гранату.

Ще один випадок стався у Голосіївському районі. Там уважні громадяни помітили предмет, схожий на снаряд.

Як діяти, якщо помітили небезпечний предмет:

разі виявлення невідомих речей й предметів, у жодному разі не торкайтеся їх. Вони можуть бути вибухонебезпечними;

повідомте про знахідку на лінію 112;

до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;

негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Знахідки, схожі на боєприпаси або інші вибухонебезпечні предмети, повинні бути знешкоджені лише спеціалістами.

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