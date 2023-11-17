В двух районах Киева жители сообщили о взрывных предметах на улице

В Святошинском районе под забором мужчина увидел предмет похожий на гранату.

В Патрульной полиции Киева сообщили, что жители столицы обнаружили еще два предполагаемых взрывных предмета на улице.

Так, в пресс-службе рассказали, что на днях на линию 112 позвонил мужчина и сообщил, что в Святошинском районе под забором увидел предмет похожий на гранату.

Еще один случай произошел в Голосеевском районе. Там внимательные граждане заметили предмет, похожий на снаряд.

Как действовать, если заметили опасный предмет:

в случае обнаружения неизвестных вещей и предметов, ни в коем случае не прикасайтесь к ним. Они могут быть взрывоопасными;

сообщите о находке на линию 112;

до приезда полиции не допускайте других лиц к месту обнаружения подозрительных предметов;

немедленно прекратите работу в районе обнаружения взрывоопасных предметов.

Находки, похожие на боеприпасы или другие взрывоопасные предметы, должны быть обезврежены только специалистами.

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