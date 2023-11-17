В двух районах Киева жители сообщили о взрывных предметах на улице

В Патрульной полиции Киева сообщили, что жители столицы обнаружили еще два предполагаемых взрывных предмета на улице.
Так, в пресс-службе рассказали, что на днях на линию 112 позвонил мужчина и сообщил, что в Святошинском районе под забором увидел предмет похожий на гранату.
Еще один случай произошел в Голосеевском районе. Там внимательные граждане заметили предмет, похожий на снаряд.
Как действовать, если заметили опасный предмет:
- в случае обнаружения неизвестных вещей и предметов, ни в коем случае не прикасайтесь к ним. Они могут быть взрывоопасными;
- сообщите о находке на линию 112;
- до приезда полиции не допускайте других лиц к месту обнаружения подозрительных предметов;
- немедленно прекратите работу в районе обнаружения взрывоопасных предметов.
Находки, похожие на боеприпасы или другие взрывоопасные предметы, должны быть обезврежены только специалистами.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.