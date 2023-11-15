Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З’їзд науковців-правників обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн-трансляція

На єдину вакантну посаду члена ВРП по квоті з’їзду науковців-правників претендують шість кандидатів з Києва, Харкова та Чернівців.

НАЗК склало протокол на очільника Конституційного Суду Сергія Головатого за те, що той не відповів їм на запит

НАЗК склало протоколи про адміністративне правопорушення щодо в. о. Голови Конституційного Суду України Сергія Головатого та керівника секретаріату КСУ Віктора Бесчастного.

Денис Малюська пояснив, чому варто повернутися до перевірок підстав набуття посадовцями статків до потрапляння на державну посаду

Спочатку парламент ухвалив норму про заборону перевірки підстав набуття посадовцями квартир, авто та грошей до призначення на посаду, а Єврокомісія це не оцінила, - тепер доведеться вносити зміни, але депутати вважають, що це блокуватиме можливості кадрового оновлення держапарату.

Директор ТОВ хотів звільнитися, але загальні збори товариства заяву не розглядали, — ВП ВС вирішила, до якої юрисдикції належить спір

Припинення повноважень одноосібного виконавчого органу ТОВ у разі подання директором заяви про розірвання трудового договору: ВП ВС відступила від висновків Верховного Суду щодо юрисдикції спору.

Адвокат заблокував нарадчу кімнату судді, а потім спробував туди прорватися

Суддя у відповідь видалив адвоката із зали судового засідання.

  1. У світі

У Бразилії суддя використовував ChatGPT для винесення вироків

15:13, 15 листопада 2023
Суддя використовував ChatGPT для ухвалення рішень і посилався на вигадану судову практику.
У Бразилії суддя використовував ChatGPT для винесення вироків
Фото: thegaze.media
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Представники Національної ради юстиції Бразилії (CNJ) розпочали розслідування щодо федерального судді, який використав штучний інтелект і ухвалив рішення на підставі вигаданої судової практики, пише G1.

Суддя Джефферсон Феррейра Родрігес, ймовірно, вирішив заощадити час і сформулював за допомогою ChatGPT судову ухвалу, яка містила неправдиву інформацію, і надіслав її до CNJ.

Проте національний інспектор юстиції, міністр Луїс Феліпе Саломао, вирішив провести розслідування та дослідити прецедент.

CNJ зіткнувся з першим випадком використання ШІ при формулюванні вироків і тепер змушений замислитись про регулювання використання таких технологій у судовій системі.

Родрігес опублікував ухвалу, що містить цілі витримки, сформульовані за допомогою додатка штучного інтелекту ChatGPT. Використані ШІ витримки виявилися помилковими, у них наводилися неіснуючі та неймовірні відомості.

Зокрема ChatGPT посилався на рішення Верховного суду, яких просто не існує. Ці рішення він використовував як основу рішення, винесеного в постанові.

Раніше ми писали, що чат-бот ChatGPT обдурив адвоката: помилку одразу помітив суддя.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ростислав Москаль
    Ростислав Москаль
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Бурлаков
    Сергій Бурлаков
    член Вищої ради правосуддя, суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олена Петренко
    Олена Петренко
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Юлія Філонова
    Юлія Філонова
    суддя Сумського апеляційного суду