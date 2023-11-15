У Бразилії суддя використовував ChatGPT для винесення вироків

Суддя використовував ChatGPT для ухвалення рішень і посилався на вигадану судову практику.

Фото: thegaze.media

Представники Національної ради юстиції Бразилії (CNJ) розпочали розслідування щодо федерального судді, який використав штучний інтелект і ухвалив рішення на підставі вигаданої судової практики, пише G1.

Суддя Джефферсон Феррейра Родрігес, ймовірно, вирішив заощадити час і сформулював за допомогою ChatGPT судову ухвалу, яка містила неправдиву інформацію, і надіслав її до CNJ.

Проте національний інспектор юстиції, міністр Луїс Феліпе Саломао, вирішив провести розслідування та дослідити прецедент.

CNJ зіткнувся з першим випадком використання ШІ при формулюванні вироків і тепер змушений замислитись про регулювання використання таких технологій у судовій системі.

Родрігес опублікував ухвалу, що містить цілі витримки, сформульовані за допомогою додатка штучного інтелекту ChatGPT. Використані ШІ витримки виявилися помилковими, у них наводилися неіснуючі та неймовірні відомості.

Зокрема ChatGPT посилався на рішення Верховного суду, яких просто не існує. Ці рішення він використовував як основу рішення, винесеного в постанові.

Раніше ми писали, що чат-бот ChatGPT обдурив адвоката: помилку одразу помітив суддя.

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