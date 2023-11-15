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  1. У світі

США виділять $1 млн на розслідування у Гаазі злочинів рф проти України

20:41, 15 листопада 2023
США виділить $1 млн допомоги в міжнародному розслідуванні злочину агресії проти України.
США виділять $1 млн на розслідування у Гаазі злочинів рф проти України
Джерело фото: АрміяInform
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Державний департамент Сполучених Штатів Америки оголосив про призначення фінансової допомоги у розмірі 1 мільйона доларів Міжнародному центру з переслідування злочинів агресії (ICPA), що базується у Гаазі. Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США.

Прокурори з різних правових систем, включаючи американську, активно співпрацюють в рамках ICPA, зокрема, для отримання та обміну ключовими доказами та проведення незалежних розслідувань.

«У рамках нашої непохитної відданості територіальній цілісності та суверенітету України, а також сприянню повному правосуддю та відповідальності за міжнародні злочини проти України та її народу, Державний департамент США надасть 1 мільйон доларів Міжнародному центру з переслідування злочинів агресії. Проти України (ICPA), яка була створена в Гаазі при Євроюсті за підтримки Європейської Комісії», – йдеться у повідомленні.

Ця фінансова допомога відбувається у контексті підтримки територіальної цілісності та суверенітету України, а також заохочення до повної справедливості й відповідальності за міжнародні злочини проти України та її народу.

«ICPA сприятиме розслідуванню агресивної війни росії, забезпечуючи форум для співпраці України та країн-партнерів у створенні найвагоміших доказів для майбутнього судового переслідування», – підкреслили представники Держдепартаменту.

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