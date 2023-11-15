США виділять $1 млн на розслідування у Гаазі злочинів рф проти України

США виділить $1 млн допомоги в міжнародному розслідуванні злочину агресії проти України.

Джерело фото: АрміяInform

Державний департамент Сполучених Штатів Америки оголосив про призначення фінансової допомоги у розмірі 1 мільйона доларів Міжнародному центру з переслідування злочинів агресії (ICPA), що базується у Гаазі. Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США.

Прокурори з різних правових систем, включаючи американську, активно співпрацюють в рамках ICPA, зокрема, для отримання та обміну ключовими доказами та проведення незалежних розслідувань.

«У рамках нашої непохитної відданості територіальній цілісності та суверенітету України, а також сприянню повному правосуддю та відповідальності за міжнародні злочини проти України та її народу, Державний департамент США надасть 1 мільйон доларів Міжнародному центру з переслідування злочинів агресії. Проти України (ICPA), яка була створена в Гаазі при Євроюсті за підтримки Європейської Комісії», – йдеться у повідомленні.

Ця фінансова допомога відбувається у контексті підтримки територіальної цілісності та суверенітету України, а також заохочення до повної справедливості й відповідальності за міжнародні злочини проти України та її народу.

«ICPA сприятиме розслідуванню агресивної війни росії, забезпечуючи форум для співпраці України та країн-партнерів у створенні найвагоміших доказів для майбутнього судового переслідування», – підкреслили представники Держдепартаменту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.