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Як українкам, які перебувають за кордоном, оформити лікарняний: рекомендації МОЗ

14:38, 15 листопада 2023
Лікарі можуть формувати медичні висновки для вагітних пацієнток, які перебувають за кордоном, без проведення особистого огляду.
Як українкам, які перебувають за кордоном, оформити лікарняний: рекомендації МОЗ
Фото: vgoru.org
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Міністерство охорони здоров’я розповіло, що важливо знати вагітним жінкам, які були вимушені виїхати за кордон, щодо оформлення медичних висновків, на підставі яких формується лікарняний для декретної відпустки.

  • Лікарі можуть формувати медичні висновки для вагітних пацієнток, які перебувають за кордоном, без проведення особистого огляду. Вони  роблять це на підставі іноземних медичних документів, що засвідчують факт вагітності або пологів у жінки.
  • Медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) у разі вагітності та пологів може сформувати як сімейний лікар, з яким пацієнтка уклала декларацію, так і будь-який інший лікар, який має право формувати МВТН у цій категорії.
  • Український лікар формує медичний висновок на підставі іноземних медичних документів, що засвідчують вагітність жінки. Для цього вагітна має надіслати лікареві (поштою чи доступним месенджером) перекладені державною мовою та нотаріально засвідчені (за потреби) іноземні медичні документи, в яких зазначено строк вагітності, на підставі яких український лікар має сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність після настання 30-го тижня вагітності пацієнтки.
  • У випадку пологів: український лікар сформує медичний висновок про тимчасову непрацездатність з дати пологів також на підставі даних іноземних медичних документів про пологи. 

Якщо в жінки за кордоном були ускладнені пологи або народилося декілька маленьких українців, лікар має сформувати породіллі медичний висновок не на 126, а на 140 календарних  днів. 

МОЗ також нагадало покроковий алгоритм дій для вагітних українок, які перебувають за кордоном та продовжують сплачувати податки до українського бюджету самостійно або через офіційного роботодавця:

  1. Зверніться по медичну допомогу в країні перебування. На момент настання чи після 30-го тижня вагітності отримайте іноземний медичний документ, в якому зазначено факт та термін вагітності.
  2. Рекомендуємо перекласти іноземний медичний документ українською та нотаріально засвідчити ці переклади.
  3. Зверніться до свого сімейного лікаря або ж іншого лікаря, якому ви надали право на перегляд медичної інформації в ЕСОЗ та повідомте про потребу у формуванні медичного висновку про тимчасову непрацездатність.
  4. Передайте лікареві іноземні медичні документи з їх перекладом в узгоджений з лікарем спосіб.
  5. Переконайтеся, чи вдалося лікареві успішно сформувати медичний висновок.
  6. В особистому кабінеті Пенсійного фонду України перевірте успішність сформованого електронного лікарняного.
  7. Повідомте роботодавця про е-лікарняний та чекайте на отримання соціальних виплат.

Загалом в електронній системі охорони здоров'я створено вже понад 20 млн медвисновків про тимчасову непрацездатність.

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