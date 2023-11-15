В Україні погіршилася ситуація на ринку праці однієї з найбільш затребуваних професій: результати опитування

В Україні зростає кількість звільнень і страх втратити роботу у сфері ІТ.

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Нове дослідження, проведене порталом DOU, показало, що в Україні за останній рік звільнили 25% опитаних IT-фахівців, а 54% з них шукали нову роботу протягом двох і більше місяціа.

Дослідження вказує на погіршення ситуації з працевлаштуванням у сфері ІТ в 2023 році. Проте відзначається, що більшість осіб, які активно шукали роботу, урешті-решт знайшли собі нове місце.

За даними опитування, за останні 12 місяців 25% IT-фахівців були звільнені або не продовжили контракт. Також, 16% покинули роботу чи проєкт за власним бажанням, а 8% опинилися на "бенчі" або в неоплачуваній відпустці. У цілому, 47% IT-фахівців покинули роботу або проєкт протягом останнього року.

Незважаючи на досвід роботи в ІТ, фахівці не були захищені від звільнень, постраждали як досвідчені, так і ті, хто тільки почав свою кар'єру в цій галузі. Найбільше численності звільнених за останній рік серед розробників (26%), спеціалістів з контролю якості (30%) і дизайнерів (28%).

Технічних спеціалістів, зокрема DevOps / SRE (11%), QA та Data Scientist / Data Engineer (по 10%), розробників (9%) найчастіше відправляли на "бенч" або в неоплачувані відпустки.

Зазначається, що ця нестабільна ситуація на ринку праці в ІТ суттєво впливає на психологічний стан фахівців. За даними дослідження, 42% тих, хто працює наразі, відчувають страх втрати роботи, а серед спеціалістів з досвідом менше трьох років цей показник сягає 49%.

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