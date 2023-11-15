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  1. В Україні

Ідеолог так званої «денацифікації» України Гаспарян заочно отримав 10 років тюрми, — СБУ

11:20, 15 листопада 2023
Гаспарян видав книгу, яка просуває вигадані наративи щодо «неспроможності становлення української держави» та закликає керівництво рф до нападу на Україну.
Ідеолог так званої «денацифікації» України Гаспарян заочно отримав 10 років тюрми, — СБУ
Фото: СБУ
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Російського ідеолога «денацифікації» України Армена Гаспаряна заочно засудили до 10 років тюрми, повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що у 2018 році він видав свою книгу, яка просуває вигадані наративи щодо «неспроможності становлення української держави» та закликає керівництво росії до військового нападу на Україну.

Саме він поширив термін «денацифікація» в росії і почав вживати його щодо України. 

Гаспаряна визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  •  ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду);
  •  ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  •  ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

Гаспаряна засуджено до позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією майна.

Повідомляється, що строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.

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