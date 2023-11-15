Ідеолог так званої «денацифікації» України Гаспарян заочно отримав 10 років тюрми, — СБУ

Російського ідеолога «денацифікації» України Армена Гаспаряна заочно засудили до 10 років тюрми, повідомляє Служба безпеки України.
Зазначається, що у 2018 році він видав свою книгу, яка просуває вигадані наративи щодо «неспроможності становлення української держави» та закликає керівництво росії до військового нападу на Україну.
Саме він поширив термін «денацифікація» в росії і почав вживати його щодо України.
Гаспаряна визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду);
- ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).
Гаспаряна засуджено до позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією майна.
Повідомляється, що строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.
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