Ідеолог так званої «денацифікації» України Гаспарян заочно отримав 10 років тюрми, — СБУ

Гаспарян видав книгу, яка просуває вигадані наративи щодо «неспроможності становлення української держави» та закликає керівництво рф до нападу на Україну.

Фото: СБУ

Російського ідеолога «денацифікації» України Армена Гаспаряна заочно засудили до 10 років тюрми, повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що у 2018 році він видав свою книгу, яка просуває вигадані наративи щодо «неспроможності становлення української держави» та закликає керівництво росії до військового нападу на Україну.

Саме він поширив термін «денацифікація» в росії і почав вживати його щодо України.

Гаспаряна визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду);

ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

Гаспаряна засуджено до позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією майна.

Повідомляється, що строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.

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