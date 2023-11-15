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  1. В Украине

Идеолог так называемой «денацификации» Украины Гаспарян заочно получил 10 лет тюрьмы, — СБУ

11:20, 15 ноября 2023
Гаспарян выдал книгу, которая продвигает вымышленные нарративы относительно «несостоятельности становления украинского государства» и призывает руководство рф к нападению на Украину.
Идеолог так называемой «денацификации» Украины Гаспарян заочно получил 10 лет тюрьмы, — СБУ
Фото: СБУ
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Российский идеолог «денацификации» Украины Армен Гаспарян заочно приговорен к 10 годам тюрьмы, сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что в 2018 году он издал свою книгу, которая продвигает вымышленные нарративы по «несостоятельности становления украинского государства» и призывает руководство рф к военному нападению на Украину.

Именно он распространил термин «денацификация» в рф и начал использовать его в отношении Украины.

Гаспарян признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 442 (публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду);
  • ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого).

Гаспарян приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества.

Сообщается, что срок отбывания наказания исчисляется с момента его фактического задержания.

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