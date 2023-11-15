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  1. В Украине

В Украине ухудшилась ситуация на рынке труда одной из самых востребованных профессий: результаты опроса

20:04, 15 ноября 2023
В Украине растет количество увольнений и страх потерять работу в сфере ІТ.
В Украине ухудшилась ситуация на рынке труда одной из самых востребованных профессий: результаты опроса
Источник фото: ТСН
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Новое исследование, проведенное порталом DOU, показало, что в Украине за последний год уволили 25% опрошенных IT-специалистов, а 54% из них искали новую работу в течение двух и более месяцев.

Исследование указывает на ухудшение ситуации с трудоустройством в сфере ИТ в 2023 году. Однако отмечается, что большинство лиц, которые активно искали работу, в конце концов нашли себе новое место.

По данным опроса, за последние 12 месяцев 25% IT-специалистов были уволены или не продлили контракт. Также, 16% покинули работу или проект по собственному желанию, а 8% оказались на "бенче" или в неоплачиваемом отпуске. В целом, 47% IT-специалистов покинули работу или проект в течение последнего года.

Несмотря на опыт работы в ИТ, специалисты не были защищены от увольнений, пострадали как опытные, так и те, кто только начал свою карьеру в этой области. Больше всего численности уволенных за последний год среди разработчиков (26%), специалистов по контролю качества (30%) и дизайнеров (28%).

Технических специалистов, в частности DevOps / SRE (11%), QA и Data Scientist / Data Engineer (по 10%), разработчиков (9%) чаще всего отправляли на "бенч" или в неоплачиваемые отпуска.

Отмечается, что эта нестабильная ситуация на рынке труда в ИТ существенно влияет на психологическое состояние специалистов. По данным исследования, 42% тех, кто работает сейчас, испытывают страх потери работы, а среди специалистов с опытом менее трех лет этот показатель достигает 49%.

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