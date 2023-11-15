Как находящимся за рубежом украинкам оформить больничный: рекомендации Минздрава

Министерство здравоохранения рассказало, что важно знать беременным женщинам, вынужденным выехать за границу, по оформлению медицинских выводов, на основании которых формируется больничный для декретного отпуска.
- Врачи могут формировать медицинские выводы для беременных пациенток, находящихся за границей, без личного осмотра. Они делают это на основании иностранных медицинских документов, удостоверяющих факт беременности или родов у женщины.
- Медицинское заключение о временной нетрудоспособности (МВТН) в случае беременности и родов может сформировать как семейный врач, с которым пациентка заключила декларацию, так и любой другой врач, имеющий право формировать МВТН в этой категории.
- Украинский врач формирует медицинское заключение на основании иностранных медицинских документов, удостоверяющих беременность женщины. Для этого беременная должна прислать врачу (по почте или доступному мессенджеру) переведенные на государственный язык и нотариально заверенные (при необходимости) иностранные медицинские документы, в которых указан срок беременности, на основании которых украинский врач должен сформировать медицинское заключение о временной нетрудоспособности после наступления 30-й недели беременности пациентки.
- В случае родов: украинский врач сформирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности с даты родов также на основании данных иностранных медицинских документов о родах.
- Если у женщины за границей были осложнены роды или родилось несколько маленьких украинцев, врач должен сформировать роженице медицинское заключение не на 126, а на 140 календарных дней.
Минздрав также напомнил пошаговый алгоритм действий для беременных украинок, которые находятся за границей и продолжают платить налоги в украинский бюджет самостоятельно или через официального работодателя:
- Обратитесь за медицинской помощью в стране пребывания. На момент наступления или после 30 недели беременности получите иностранный медицинский документ, в котором указан факт и срок беременности.
- Рекомендуем перевести иностранный медицинский документ на украинский и нотариально засвидетельствовать эти переводы.
- Обратитесь к своему семейному врачу или другому врачу, которому вы предоставили право на пересмотр медицинской информации в ЕСОЗ и сообщите о необходимости в формировании медицинского заключения о временной нетрудоспособности.
- Передайте врачу иностранные медицинские документы с их переводом в согласованный с врачом способ.
- Убедитесь, удалось ли врачу успешно сформировать медицинское заключение.
- В личном кабинете Пенсионного фонда Украины проверьте успеваемость сформированного электронного больничного.
- Сообщите работодателю о е-больничном и ждите получения социальных выплат.
В общей сложности в электронной системе здравоохранения создано уже более 20 млн медвыводов о временной нетрудоспособности.
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