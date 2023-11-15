Как находящимся за рубежом украинкам оформить больничный: рекомендации Минздрава

Врачи могут формировать медицинские выводы для беременных пациенток, находящихся за границей, без личного осмотра.

Фото: vgoru.org

Министерство здравоохранения рассказало, что важно знать беременным женщинам, вынужденным выехать за границу, по оформлению медицинских выводов, на основании которых формируется больничный для декретного отпуска.

Врачи могут формировать медицинские выводы для беременных пациенток, находящихся за границей, без личного осмотра. Они делают это на основании иностранных медицинских документов, удостоверяющих факт беременности или родов у женщины.

Медицинское заключение о временной нетрудоспособности (МВТН) в случае беременности и родов может сформировать как семейный врач, с которым пациентка заключила декларацию, так и любой другой врач, имеющий право формировать МВТН в этой категории.

Украинский врач формирует медицинское заключение на основании иностранных медицинских документов, удостоверяющих беременность женщины. Для этого беременная должна прислать врачу (по почте или доступному мессенджеру) переведенные на государственный язык и нотариально заверенные (при необходимости) иностранные медицинские документы, в которых указан срок беременности, на основании которых украинский врач должен сформировать медицинское заключение о временной нетрудоспособности после наступления 30-й недели беременности пациентки.

В случае родов: украинский врач сформирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности с даты родов также на основании данных иностранных медицинских документов о родах.

Если у женщины за границей были осложнены роды или родилось несколько маленьких украинцев, врач должен сформировать роженице медицинское заключение не на 126, а на 140 календарных дней.

Минздрав также напомнил пошаговый алгоритм действий для беременных украинок, которые находятся за границей и продолжают платить налоги в украинский бюджет самостоятельно или через официального работодателя:

Обратитесь за медицинской помощью в стране пребывания. На момент наступления или после 30 недели беременности получите иностранный медицинский документ, в котором указан факт и срок беременности. Рекомендуем перевести иностранный медицинский документ на украинский и нотариально засвидетельствовать эти переводы. Обратитесь к своему семейному врачу или другому врачу, которому вы предоставили право на пересмотр медицинской информации в ЕСОЗ и сообщите о необходимости в формировании медицинского заключения о временной нетрудоспособности. Передайте врачу иностранные медицинские документы с их переводом в согласованный с врачом способ. Убедитесь, удалось ли врачу успешно сформировать медицинское заключение. В личном кабинете Пенсионного фонда Украины проверьте успеваемость сформированного электронного больничного. Сообщите работодателю о е-больничном и ждите получения социальных выплат.

В общей сложности в электронной системе здравоохранения создано уже более 20 млн медвыводов о временной нетрудоспособности.

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