США выделят $1 млн на расследование в Гааге преступлений рф против Украины

США выделит $1 млн помощи в международном расследовании преступления агрессии против Украины.

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Государственный департамент Соединенных Штатов Америки объявил о назначении финансовой помощи в размере 1 миллиона долларов Международному центру по преследованию преступлений агрессии (ICPA), базирующемуся в Гааге. Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.

Прокуроры из разных правовых систем, включая американскую, активно сотрудничают в рамках ICPA, в частности, для получения и обмена ключевыми доказательствами и проведения независимых расследований.

"В рамках нашей непоколебимой приверженности территориальной целостности и суверенитету Украины, а также содействию полному правосудию и ответственности за международные преступления против Украины и ее народа, Государственный департамент США предоставит 1 миллион долларов Международному центру по преследованию преступлений агрессии. Против Украины (ICPA), которая была создана в Гааге при Евроюсте при поддержке Европейской Комиссии", - говорится в сообщении.

Эта финансовая помощь происходит в контексте поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины, а также поощрения полной справедливости и ответственности за международные преступления против Украины и ее народа.

"ICPA будет способствовать расследованию агрессивной войны россии, обеспечивая форум для сотрудничества Украины и стран-партнеров в создании весомых доказательств для будущего судебного преследования", - подчеркнули представители Госдепартамента.

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