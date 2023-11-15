В Бразилии судья использовал ChatGPT для вынесения приговоров

Судья использовал ChatGPT для принятия решений и ссылался на выдуманную судебную практику.

Фото: thegaze.media

Представители Национального совета юстиции Бразилии (CNJ) начали расследование в отношении федерального судьи, который использовал искусственный интеллект и принял решения на основании ложной судебной практики, пишет G1.

Судья Джефферсон Феррейра Родригес, вероятно, решил сэкономить время и сформулировал с помощью ChatGPT судебное постановление, которое содержало ложную информацию, и прислал его в CNJ.

Однако национальный инспектор юстиции, министр Луис Фелипе Саломао, решел провести расследование и исследовать прецедент.

CNJ столкнулся с первым случаем использования ИИ при формулировании приговоров и теперь вынужден задуматься о регулировании использования таких технологий в судебной системе.

Родригес опубликовал постановление, содержащее целые выдержки, сформулированные с помощью приложения искусственного интеллекта ChatGPT. Использованные ИИ выдержки оказались ложными, в них приводились несуществующие и невероятные сведения.

В частности, ChatGPT ссылался на резолюции Верховного суда, которых просто не существует. Эти резолюции он использовал в качестве основы для решения, вынесенного в постановлении.

Ранее сообщалось, что чат-бот ChatGPT обманул адвоката: ошибку сразу заметил судья.

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