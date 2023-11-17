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В США уволили адвоката, которого подставил ChatGPT

17:19, 17 ноября 2023
Адвокат хотел ускорить свою работу с помощью ChatGPT, но из-за чат-бота он теперь стал безработным.
В США уволили адвоката, которого подставил ChatGPT
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В одной из юридических фирм США уволили адвоката, который использовал для работы ChatGPT. Дело в том, что ИИ сослался на несколько прецедентов, который сам и придумал, передает Washington Post.

Мужчина работал над своим первым гражданским делом. Он защищал клиента, которого обвиняли в нарушении договора об оплате автомобиля, пишет krdo.com.

Захария Крэбилл использовал ChatGPT, чтобы он составил один из документов и тот выполнил задачу за считанные секунды. Мужчина отправил документ на рассмотрение своему боссу и подал в его суд Колорадо.

«Я был на седьмом небе от счастья, потому что это спасло меня от головной боли», — сказал он изданию. Но его облегчение было недолгим. Просматривая краткое изложение, он, к своему ужасу, понял, что чат-бот с искусственным интеллектом составил несколько фальшивых прецедентов.

29-летний Крэбилл извинился перед судьей, объяснив, что использовал чат-бота с искусственным интеллектом. По словам Крэбилла, судья сообщил о нем в офис штата, который занимается рассмотрением жалоб на адвокатов. В июле его уволили из юридической фирмы в Колорадо-Спрингс.

Оглядываясь назад, Крэбилл заявил, что не стал бы использовать ChatGPT, но говорит, что перегруженному адвокату-новичку может быть трудно устоять.

«Это все так ново для меня. Я просто понятия не имел, что делать и к кому обратиться», — добавил мужчина.

Ранее сообщалось, что в Бразилии судья использовал ChatGPT для вынесения приговоров.

Кроме того, чат-бот ChatGPT обманул адвоката: ошибку сразу заметил судья.

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