Українцям нагадали, як безпечно користуватися свічками під час відключень світла

Навіть одна необережна дія зі свічкою може стати причиною займання.

У зв’язку з плановими та аварійними відключеннями електроенергії по всій Україні Міністерство внутрішніх справ нагадало громадянам про основні правила безпеки під час використання свічок.

У відомстві застерігають: нехтування навіть найпростішими порадами може призвести до займання та серйозних наслідків.

Українцям радять:

Не залишати запалену свічку без нагляду. Навіть коротка відсутність у приміщенні може стати причиною пожежі.

Не ставити свічки біля легкозаймистих предметів — одягу, штор, книг чи меблів.

Подбати, щоб свічка не стояла на протязі, адже рух повітря може перекинути її або роздмухати полум’я.

Розміщувати свічки на безпечній відстані одна від одної — не менше 10 сантиметрів. Це допоможе уникнути поширення вогню.

Тримати свічки поза досяжністю дітей та домашніх улюбленців.

Не спалювати свічку до кінця, адже перегрів основи може спричинити займання поверхні.

Фахівці також радять встановлювати свічки у стійких металевих або скляних підсвічниках, не користуватися пластиковими чи паперовими ємностями.

Якщо є можливість, краще замінити свічки на ліхтарики, ліхтарі на батарейках або павербанки з лампами, які є безпечнішою альтернативою.

