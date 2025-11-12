Українцям нагадали, як безпечно користуватися свічками під час відключень світла
У зв’язку з плановими та аварійними відключеннями електроенергії по всій Україні Міністерство внутрішніх справ нагадало громадянам про основні правила безпеки під час використання свічок.
У відомстві застерігають: нехтування навіть найпростішими порадами може призвести до займання та серйозних наслідків.
Українцям радять:
- Не залишати запалену свічку без нагляду. Навіть коротка відсутність у приміщенні може стати причиною пожежі.
- Не ставити свічки біля легкозаймистих предметів — одягу, штор, книг чи меблів.
- Подбати, щоб свічка не стояла на протязі, адже рух повітря може перекинути її або роздмухати полум’я.
- Розміщувати свічки на безпечній відстані одна від одної — не менше 10 сантиметрів. Це допоможе уникнути поширення вогню.
- Тримати свічки поза досяжністю дітей та домашніх улюбленців.
- Не спалювати свічку до кінця, адже перегрів основи може спричинити займання поверхні.
Фахівці також радять встановлювати свічки у стійких металевих або скляних підсвічниках, не користуватися пластиковими чи паперовими ємностями.
Якщо є можливість, краще замінити свічки на ліхтарики, ліхтарі на батарейках або павербанки з лампами, які є безпечнішою альтернативою.
