  1. Общество
  2. / В Украине

Украинцам напомнили, как безопасно пользоваться свечами во время отключений света

22:00, 12 ноября 2025
Даже одно неосторожное действие со свечой может стать причиной возгорания.
Украинцам напомнили, как безопасно пользоваться свечами во время отключений света
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В связи с плановыми и аварийными отключениями электроэнергии по всей Украине Министерство внутренних дел напомнило гражданам об основных правилах безопасности при использовании свечей.

В ведомстве предостерегают: пренебрежение даже самыми простыми советами может привести к возгоранию и серьёзным последствиям.

Украинцам советуют:

  • Не оставлять зажжённую свечу без присмотра. Даже короткое отсутствие в помещении может стать причиной пожара.
  • Не ставить свечи рядом с легковоспламеняющимися предметами — одеждой, шторами, книгами или мебелью.
  • Проследить, чтобы свеча не стояла на сквозняке, ведь движение воздуха может опрокинуть её или раздуть пламя.
  • Размещать свечи на безопасном расстоянии друг от друга — не менее 10 сантиметров. Это поможет избежать распространения огня.
  • Держать свечи вне досягаемости детей и домашних животных.
  • Не дожигать свечу до конца, так как перегрев основания может вызвать возгорание поверхности.

Специалисты также советуют устанавливать свечи в устойчивых металлических или стеклянных подсвечниках, не пользоваться пластиковыми или бумажными ёмкостями.

Если есть возможность, лучше заменить свечи на фонарики, лампы на батарейках или павербанки с подсветкой, которые являются более безопасной альтернативой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

отключение света графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

Моббинг на публичной службе: Верховный Суд закрыл гражданское производство по иску львовской юристки

КГС ВС признал, что жалоба на систематическое травлю (моббинг) от главы общины касается прохождения публичной службы, поэтому подлежит рассмотрению в административных судах.

ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

ВККС определила успешных кандидатов в Черниговский и Закарпатский апелляционные суды

Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила результаты собеседований кандидатов на должности в апелляционных судах: двое претендентов в Черниговском и один в Закарпатском апелляционном суде успешно подтвердили готовность к работе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]