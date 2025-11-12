Украинцам напомнили, как безопасно пользоваться свечами во время отключений света
В связи с плановыми и аварийными отключениями электроэнергии по всей Украине Министерство внутренних дел напомнило гражданам об основных правилах безопасности при использовании свечей.
В ведомстве предостерегают: пренебрежение даже самыми простыми советами может привести к возгоранию и серьёзным последствиям.
Украинцам советуют:
- Не оставлять зажжённую свечу без присмотра. Даже короткое отсутствие в помещении может стать причиной пожара.
- Не ставить свечи рядом с легковоспламеняющимися предметами — одеждой, шторами, книгами или мебелью.
- Проследить, чтобы свеча не стояла на сквозняке, ведь движение воздуха может опрокинуть её или раздуть пламя.
- Размещать свечи на безопасном расстоянии друг от друга — не менее 10 сантиметров. Это поможет избежать распространения огня.
- Держать свечи вне досягаемости детей и домашних животных.
- Не дожигать свечу до конца, так как перегрев основания может вызвать возгорание поверхности.
Специалисты также советуют устанавливать свечи в устойчивых металлических или стеклянных подсвечниках, не пользоваться пластиковыми или бумажными ёмкостями.
Если есть возможность, лучше заменить свечи на фонарики, лампы на батарейках или павербанки с подсветкой, которые являются более безопасной альтернативой.
