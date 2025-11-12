  1. Суспільство

Міжзоряні космічні об'єкти можуть влучити в Землю в будь-який момент — вчені

23:59, 12 листопада 2025
Астрономи заявляють, що міжзоряні космічні об'єкти можуть врізатись в Землю в будь-який момент.
Фото ілюстративне
Астрономи з Мічиганського державного університету вперше змоделювали розподіл міжзоряних об'єктів, які можуть зіткнутися із Землею, повідомляє phys.org.

«Дослідження під керівництвом астрофізика Дарріла Селігмана показує, що такі тіла — подібні до Oumuamua чи комети 2I/Borisov — не є рідкістю для нашої планети. Вчені запропонували першу «карту ризику» для міжзоряних ударів», - йдеться в матеріалі.

Джерело фото: phys.org

Зазначається, що в межах моделювання команда створила віртуальну популяцію з 10 мільярдів об'єктів, які рухаються подібно до зір класу M — найпоширенішого типу в Чумацькому Шляху. На основі цієї симуляції вдалося виділити близько 10 тисяч потенційних «ударників», здатних перетнути орбіту Землі. Найчастіше вони надходять із напрямку сонячного апекса — тобто з боку, куди рухається Сонце — та з галактичної площини, де зосереджена більшість зірок.

Джерело фото: phys.org

«Об'єкти, які реально можуть зіткнутися із Землею, зазвичай рухаються повільніше, ніж інші міжзоряні тіла. Саме повільність дозволяє їм потрапити під гравітаційний вплив Сонця і перейти на орбіти, що перетинають земну. Дослідники також виявили сезонні закономірності: навесні частіше трапляються швидкі ISO, а взимку — більше потенційних зіткнень через зміну орієнтації орбіти Землі», - наголошується в матеріалі.

Джерело фото: phys.org

земля космос наука

