Межзвездные космические объекты могут попасть в Землю в любой момент — ученые

Астрономы заявляют, что межзвездные космические объекты могут врезаться в Землю в любой момент.

Астрономы из Мичиганского государственного университета впервые смоделировали распределение межзвездных объектов, которые могут столкнуться с Землей, сообщает phys.org.

«Исследование под руководством астрофизика Даррила Селигмана показывает, что такие тела — подобные Oumuamua или кометы 2I/Borisov — не редкость для нашей планеты. Ученые предложили первую карту риска для межзвездных ударов», - говорится в материале.

Отмечается, что в рамках моделирования команда создала виртуальную популяцию из 10 миллиардов объектов, двигающихся подобно звездам класса M — самого распространенного типа в Млечном Пути.

На основе этой симуляции удалось выделить около 10 тысяч потенциальных «ударников», способных пересечь орбиту Земли. Чаще они поступают из направления солнечного апекса — то есть со стороны, куда движется Солнце — и из галактической плоскости, где сосредоточено большинство звезд.

«Объекты, которые реально могут столкнуться с Землей, обычно двигаются медленнее, чем другие межзвездные тела. Именно медлительность позволяет им попасть под гравитационное влияние Солнца и перейти на пересекающие земную орбиты. Исследователи также выявили сезонные закономерности: весной чаще встречаются быстрые ISO, а зимой — больше потенциальных столкновений из-за изменения ориентации орбиты Земли», - отмечается в материале.

