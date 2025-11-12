  1. Общество

Межзвездные космические объекты могут попасть в Землю в любой момент — ученые

23:59, 12 ноября 2025
Астрономы заявляют, что межзвездные космические объекты могут врезаться в Землю в любой момент.
Межзвездные космические объекты могут попасть в Землю в любой момент — ученые
Фото иллюстративное
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Астрономы из Мичиганского государственного университета впервые смоделировали распределение межзвездных объектов, которые могут столкнуться с Землей, сообщает phys.org.

«Исследование под руководством астрофизика Даррила Селигмана показывает, что такие тела — подобные Oumuamua или кометы 2I/Borisov — не редкость для нашей планеты. Ученые предложили первую карту риска для межзвездных ударов», - говорится в материале.

Источник фото: phys.org

Отмечается, что в рамках моделирования команда создала виртуальную популяцию из 10 миллиардов объектов, двигающихся подобно звездам класса M — самого распространенного типа в Млечном Пути.
На основе этой симуляции удалось выделить около 10 тысяч потенциальных «ударников», способных пересечь орбиту Земли. Чаще они поступают из направления солнечного апекса — то есть со стороны, куда движется Солнце — и из галактической плоскости, где сосредоточено большинство звезд.

Источник фото: phys.org

«Объекты, которые реально могут столкнуться с Землей, обычно двигаются медленнее, чем другие межзвездные тела. Именно медлительность позволяет им попасть под гравитационное влияние Солнца и перейти на пересекающие земную орбиты. Исследователи также выявили сезонные закономерности: весной чаще встречаются быстрые ISO, а зимой — больше потенциальных столкновений из-за изменения ориентации орбиты Земли», - отмечается в материале.

Источник фото: phys.org

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

земля космос наука

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

Моббинг на публичной службе: Верховный Суд закрыл гражданское производство по иску львовской юристки

КГС ВС признал, что жалоба на систематическое травлю (моббинг) от главы общины касается прохождения публичной службы, поэтому подлежит рассмотрению в административных судах.

ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

ВККС определила успешных кандидатов в Черниговский и Закарпатский апелляционные суды

Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила результаты собеседований кандидатов на должности в апелляционных судах: двое претендентов в Черниговском и один в Закарпатском апелляционном суде успешно подтвердили готовность к работе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]