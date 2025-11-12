  1. В Україні

ДБР виявило масштабну схему збуту пального, призначеного для ЗСУ

23:31, 12 листопада 2025
ДБР викрило масштабну схему незаконного збуту спеціального зимового дизельного пального, призначеного для потреб Збройних Сил України.
Фото: ДБР
Працівники Державного бюро розслідувань викрили масштабну схему незаконного збуту спеціального дизельного пального, призначеного для потреб Збройних Сил України у зимовий період. Обсяги перевищують 700 тонн на суму близько 28 мільйонів гривень, повідомляє пресслужба відомства.

"Затримано двох фігурантів злочинної схеми - начальника служби військової техніки, озброєння та логістики батальйону і солдата батальйону матеріального забезпечення однієї з військових частин на Дніпропетровщині", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, з травня 2025 року військові організували незаконний продаж дизельного пального у Дніпропетровській, Київській, Миколаївській, Одеській та Чернівецькій областях.

"Пальне збували приватним підприємцям, переважно у сфері вантажних перевезень, у тому числі спеціальне забарвлене дизпаливо, яке мало використовуватися виключно військовими підрозділами на фронті. 5 листопада 2025 року працівники ДБР затримали одного із військових під час чергового "зливу" 20 тонн дизелю підприємцю з Київщини. Іншого учасника схеми - посадовця батальйону - затримали на Дніпропетровщині", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що під час обшуків у пункті тимчасової дислокації військової частини вилучено понад 30 тонн дизельного пального, яке вже готували до продажу, а також чорнову бухгалтерію та інші документи.

"Згідно з записами, загалом військові незаконно реалізували 718 тонн пального, отримавши прибуток близько 28 млн грн. Затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України - викрадення та привласнення військового майна, вчинене в умовах воєнного стану із зловживанням службовим становищем. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Покарання за цією статтею передбачає до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває", - підкреслили в ДБР.

