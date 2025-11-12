  1. В Украине

ГБР выявило масштабную схему сбыта горючего, предназначенного для ВСУ

23:31, 12 ноября 2025
ГБР разоблачило масштабную схему незаконного сбыта специального зимнего дизельного горючего, предназначенного для нужд Вооруженных Сил Украины.
ГБР выявило масштабную схему сбыта горючего, предназначенного для ВСУ
Фото: ГБР
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили масштабную схему незаконного сбыта специального дизельного горючего, предназначенного для нужд Вооруженных Сил Украины в зимний период. Объемы превышают 700 тонн на сумму около 28 миллионов гривен, сообщает пресс-служба ведомства.

"Задержаны два фигуранта преступной схемы - начальник службы военной техники, вооружения и логистики батальона и солдат батальона материального обеспечения одной из воинских частей на Днепропетровщине", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с мая 2025 года военные организовали незаконную продажу дизельного горючего в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Одесской и Черновицкой областях.

"Горючее сбывали частным предпринимателям, преимущественно в сфере грузовых перевозок, в том числе специальное окрашенное дизтопливо, которое должно было использоваться исключительно военными подразделениями на фронте. 5 ноября 2025 года работники ДБР задержали одного из военных во время очередного "слива" 20 тонн дизеля предпринимателю с Киевщины. Другого участника схемы - должностное лицо батальона - задержали на Днепропетровщине", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время обысков в пункте временной дислокации воинской части изъято более 30 тонн готового к продаже дизельного горючего, а также черновую бухгалтерию и другие документы.

"Согласно записям, в общей сложности военные незаконно реализовали 718 тонн горючего, получив прибыль около 28 млн грн. Задержанным доложено о подозрении по ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины – похищение и присвоение военного имущества, совершенное в условиях военного положения со злоупотреблением служебным положением. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается", - подчеркнули в ГБР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

мошенник ВСУ ГБР

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

Моббинг на публичной службе: Верховный Суд закрыл гражданское производство по иску львовской юристки

КГС ВС признал, что жалоба на систематическое травлю (моббинг) от главы общины касается прохождения публичной службы, поэтому подлежит рассмотрению в административных судах.

ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

ВККС определила успешных кандидатов в Черниговский и Закарпатский апелляционные суды

Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила результаты собеседований кандидатов на должности в апелляционных судах: двое претендентов в Черниговском и один в Закарпатском апелляционном суде успешно подтвердили готовность к работе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]