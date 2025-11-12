ГБР выявило масштабную схему сбыта горючего, предназначенного для ВСУ

ГБР разоблачило масштабную схему незаконного сбыта специального зимнего дизельного горючего, предназначенного для нужд Вооруженных Сил Украины.

Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили масштабную схему незаконного сбыта специального дизельного горючего, предназначенного для нужд Вооруженных Сил Украины в зимний период. Объемы превышают 700 тонн на сумму около 28 миллионов гривен, сообщает пресс-служба ведомства.

"Задержаны два фигуранта преступной схемы - начальник службы военной техники, вооружения и логистики батальона и солдат батальона материального обеспечения одной из воинских частей на Днепропетровщине", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с мая 2025 года военные организовали незаконную продажу дизельного горючего в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Одесской и Черновицкой областях.

"Горючее сбывали частным предпринимателям, преимущественно в сфере грузовых перевозок, в том числе специальное окрашенное дизтопливо, которое должно было использоваться исключительно военными подразделениями на фронте. 5 ноября 2025 года работники ДБР задержали одного из военных во время очередного "слива" 20 тонн дизеля предпринимателю с Киевщины. Другого участника схемы - должностное лицо батальона - задержали на Днепропетровщине", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время обысков в пункте временной дислокации воинской части изъято более 30 тонн готового к продаже дизельного горючего, а также черновую бухгалтерию и другие документы.

"Согласно записям, в общей сложности военные незаконно реализовали 718 тонн горючего, получив прибыль около 28 млн грн. Задержанным доложено о подозрении по ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины – похищение и присвоение военного имущества, совершенное в условиях военного положения со злоупотреблением служебным положением. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается", - подчеркнули в ГБР.

