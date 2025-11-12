Декларація між лікарем первинної медичної допомоги та пацієнтом — що потрібно знати

  1. В Україні

21:51, 12 листопада 2025
У МОЗ підкреслили, що пацієнт може змінити лікаря у будь-який момент.
Міністерство охорони здоров'я роз’яснило питання щодо «договору» (декларації) між лікарем первинної медичної допомоги та пацієнтом.

Що таке декларація

Декларація з лікарем первинної медичної допомоги – це угода про співпрацю та довіру. Пацієнт обирає лікаря, який стежитиме за його здоров’ям, лікар бере на себе професійні зобов’язання, а держава через Національну службу здоров’я України (НСЗУ) оплачує ці послуги.

Цей документ забезпечує прозорі відносини пацієнта з лікарем та медичною сферою загалом.

Які послуги гарантує декларація: Лікар первинної медичної допомоги проводить огляди, консультує, призначає обстеження, робить щеплення, веде пацієнтів із хронічними захворюваннями та надає невідкладну допомогу в межах своєї компетенції.

Скільки пацієнтів може мати лікар: Для забезпечення якісної допомоги встановлено оптимальні ліміти декларацій:

▪️ сімейний лікар – до 1800

▪️ терапевт – до 2000;

▪️ педіатр – до 900.

Коли ліміт досягнуто, лікар сам вирішує, чи підтверджувати нові декларації.

Як знайти лікаря

Дізнатися, хто приймає нові декларації, можна

▪️ на сайті медичного закладу

▪️ через контакт-центр НСЗУ (16-77);

▪️ у дашборді «Електронна карта місць надання послуг первинної медичної допомоги»;

▪️ невдовзі — у кабінеті пацієнта.

Коли можна змінити лікаря

Пацієнт може змінити лікаря у будь-який момент.

Коли лікар може припинити декларацію

 Декларацію можуть розірвати, якщо пацієнт систематично порушує правила закладу або не виконує медичні рекомендації.

Якщо декларацію припинено або подано без вашої згоди

Якщо декларацію припинено не з ініціативи пацієнта – найімовірніше, лікар звільнився. Заклад має повідомити про це. Пацієнт може подати нову декларацію іншому лікарю.

Якщо декларацію подано без вашого відома, її можна скасувати, звернувшись до НСЗУ або подавши нову. Також можна подати скаргу до НСЗУ (через сайт або за номером 16-77).

Як відбуватиметься укладення декларації з лікарем після запуску кабінету пацієнта:

