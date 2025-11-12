Декларация между врачом первичной медицинской помощи и пациентом — что нужно знать
Министерство здравоохранения разъяснило вопрос относительно «договора» (декларации) между врачом первичной медицинской помощи и пациентом.
Что такое декларация
Декларация с врачом первичной медицинской помощи — это соглашение о сотрудничестве и доверии. Пациент выбирает врача, который будет следить за его здоровьем, врач берет на себя профессиональные обязательства, а государство через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) оплачивает эти услуги.
Этот документ обеспечивает прозрачные отношения пациента с врачом и медицинской системой в целом.
Какие услуги гарантирует декларация:
Врач первичной медицинской помощи проводит осмотры, консультирует, назначает обследования, делает прививки, ведет пациентов с хроническими заболеваниями и оказывает неотложную помощь в пределах своей компетенции.
Сколько пациентов может иметь врач:
Для обеспечения качественной помощи установлены оптимальные лимиты деклараций:
▪️ семейный врач — до 1800;
▪️ терапевт — до 2000;
▪️ педиатр — до 900.
Когда лимит достигнут, врач сам решает, подтверждать ли новые декларации.
Как найти врача:
Узнать, кто принимает новые декларации, можно:
▪️ на сайте медицинского учреждения;
▪️ через контакт-центр НСЗУ (16-77);
▪️ в дашборде «Электронная карта мест предоставления услуг первичной медицинской помощи»;
▪️ вскоре — в кабинете пациента.
Когда можно сменить врача:
Пациент может сменить врача в любой момент.
Когда врач может прекратить декларацию:
Декларацию могут разорвать, если пациент систематически нарушает правила учреждения или не выполняет медицинские рекомендации.
Если декларация прекращена или подана без вашего согласия:
Если декларацию прекратили не по инициативе пациента — скорее всего, врач уволился. Учреждение должно уведомить об этом. Пациент может подать новую декларацию другому врачу.
Если декларация подана без вашего ведома, ее можно отменить, обратившись в НСЗУ или подав новую. Также можно подать жалобу в НСЗУ (через сайт или по номеру 16-77).
Как будет происходить заключение декларации с врачом после запуска кабинета пациента:
