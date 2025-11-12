Декларация между врачом первичной медицинской помощи и пациентом — что нужно знать

В Минздраве подчеркнули, что пациент может сменить врача в любой момент.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство здравоохранения разъяснило вопрос относительно «договора» (декларации) между врачом первичной медицинской помощи и пациентом.

Что такое декларация

Декларация с врачом первичной медицинской помощи — это соглашение о сотрудничестве и доверии. Пациент выбирает врача, который будет следить за его здоровьем, врач берет на себя профессиональные обязательства, а государство через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) оплачивает эти услуги.

Этот документ обеспечивает прозрачные отношения пациента с врачом и медицинской системой в целом.

Какие услуги гарантирует декларация:

Врач первичной медицинской помощи проводит осмотры, консультирует, назначает обследования, делает прививки, ведет пациентов с хроническими заболеваниями и оказывает неотложную помощь в пределах своей компетенции.

Сколько пациентов может иметь врач:

Для обеспечения качественной помощи установлены оптимальные лимиты деклараций:

▪️ семейный врач — до 1800;

▪️ терапевт — до 2000;

▪️ педиатр — до 900.

Когда лимит достигнут, врач сам решает, подтверждать ли новые декларации.

Как найти врача:

Узнать, кто принимает новые декларации, можно:

▪️ на сайте медицинского учреждения;

▪️ через контакт-центр НСЗУ (16-77);

▪️ в дашборде «Электронная карта мест предоставления услуг первичной медицинской помощи»;

▪️ вскоре — в кабинете пациента.

Когда можно сменить врача:

Пациент может сменить врача в любой момент.

Когда врач может прекратить декларацию:

Декларацию могут разорвать, если пациент систематически нарушает правила учреждения или не выполняет медицинские рекомендации.

Если декларация прекращена или подана без вашего согласия:

Если декларацию прекратили не по инициативе пациента — скорее всего, врач уволился. Учреждение должно уведомить об этом. Пациент может подать новую декларацию другому врачу.

Если декларация подана без вашего ведома, ее можно отменить, обратившись в НСЗУ или подав новую. Также можно подать жалобу в НСЗУ (через сайт или по номеру 16-77).

Как будет происходить заключение декларации с врачом после запуска кабинета пациента:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.