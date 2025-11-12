На Львівщині затримали провідників, які сховали військовозобов’язаного у вагоні потяга

Чоловіка призовного віку намагалися нелегально переправити до Польщі, а за «послугу» він мав заплатити 11 тисяч доларів.

На Львівщині правоохоронці затримали провідників потяга міжнародного сполучення, підозрюваних у незаконному переправленні військовозобов’язаних через кордон. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними слідства, зловмисники намагались незаконно переправити чоловіка призовного віку на територію Польщі, заховавши його в купе одного з вагонів. За таку послугу «клієнт» мав заплатити 11 тисяч доларів.

Фігурантів, мешканців Вінничини віком 60 та 64 роки, затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України на одній із прикордонних залізничних станцій на Львівщині.

Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

