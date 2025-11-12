Во Львовской области задержали проводников, которые спрятали военнообязанного в вагоне поезда

Мужчину призывного возраста пытались нелегально переправить в Польшу, а за «услугу» он должен был заплатить 11 тысяч долларов.

Во Львовской области правоохранители задержали проводников поезда международного сообщения, подозреваемых в незаконном переправлении военнообязанных через границу. Об этом сообщает полиция региона.

Согласно данным следствия, злоумышленники пытались незаконно переправить мужчину призывного возраста на территорию Польши, спрятав его в купе одного из вагонов. За такую услугу «клиент» должен был заплатить 11 тысяч долларов.

Фигуранты, жители Винниччины в возрасте 60 и 64 лет, были задержаны в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины на одной из пограничных железнодорожных станций во Львовской области.

Им сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.332 (Незаконное переправление лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

