13 листопада Україна отримає транш від Євросоюзу у розмірі 6 млрд євро — Роксолана Підласа

21:13, 12 листопада 2025
Роксолана Підласа підкреслила, що наступний транш прямої бюджетної допомоги надійде за планом.
Фото: facebook.com/roksolana.pidlasa
Європейський Союз 13 листопада планує надати Україні черговий транш прямої бюджетної допомоги сумою 6 мільярдів євро. Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Вона зазначила, 12 листопада поспілкувались з делегацією EC FIN (директорат Єврокомісії, який опікується ERA loans і «репараційним кредитом») - Стефані Паміс, Х’юго Ферраданс Рамонде та колегами з Представництва ЄС.

«З хороших новин - очікуємо, що наступний транш прямої бюджетної допомоги надійде за планом, орієнтовно у четвер. Мова йде про 4,1 млрд євро в рамках ERA loans і 1,9 млрд євро в рамках Ukraine Facility. Відповідно, ризиків щодо фінансування військових і соціально-гуманітарних видатків немає», - сказала вона.

Роксолана Підласа додала, що по «репараційному кредиту» - робота триває, але потрібне політичне рішення Євроради - усіх країн-членів.

«Я ще раз підкреслила, що потреба в новій допомозі від ЄС виникне вже в кінці І кварталу 2026, в першу чергу для фінансування невійськових видатків. Але ми також наполягаємо на можливості використання «репараційного кредиту» для потреб оборони через бюджет (в тому числі на виплати військовим)», - сказала вона.

Народна депутатка підкреслила, що в Брюсселі обговорюється, що надання «репараційного кредиту» буде супроводжуватись умовами щодо продовження і посилення реформ.

Верховна Рада України

