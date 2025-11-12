13 ноября Украина получит транш от Евросоюза в размере 6 млрд евро — Роксолана Пидласа

Роксолана Пидласа подчеркнула, что следующий транш прямой бюджетной помощи поступит по плану.

Фото: facebook.com/roksolana.pidlasa

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский Союз 13 ноября планирует предоставить Украине очередной транш прямой бюджетной помощи в размере 6 миллиардов евро. Об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

Она отметила, что 12 ноября состоялась встреча с делегацией EC FIN (директорат Еврокомиссии, который курирует ERA loans и «репарационный кредит») — Стефани Памис, Хьюго Ферраданс Рамонде и коллегами из Представительства ЕС.

«Из хороших новостей — ожидаем, что следующий транш прямой бюджетной помощи поступит по плану, ориентировочно в четверг. Речь идет о 4,1 млрд евро в рамках ERA loans и 1,9 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Соответственно, рисков по финансированию военных и социально-гуманитарных расходов нет», — сказала она.

Роксолана Пидласа добавила, что по «репарационному кредиту» работа продолжается, но необходимо политическое решение Евросовета — всех стран-членов.

«Я еще раз подчеркнула, что потребность в новой помощи от ЕС возникнет уже в конце I квартала 2026 года, в первую очередь для финансирования невойенных расходов. Но мы также настаиваем на возможности использования «репарационного кредита» для нужд обороны через бюджет (в том числе на выплаты военнослужащим)», — отметила она.

Народная депутат подчеркнула, что в Брюсселе обсуждается, что предоставление «репарационного кредита» будет сопровождаться условиями по продолжению и усилению реформ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.