Суд у Китаї став на бік працівника, звільненого через «16 тисяч кроків» під час лікарняного

21:42, 12 листопада 2025
Компанія звільнила чоловіка, звинувативши його у неправдивому лікарняному через дані з фітнес-додатка, однак суд визнав звільнення незаконним.
Суд у Китаї став на бік працівника, звільненого через «16 тисяч кроків» під час лікарняного
У Китаї розгорівся скандал після того, як компанія звільнила працівника за нібито неправдивий лікарняний.

Роботодавець використав дані з додатка про кроки та відео з камер спостереження, щоб довести, що чоловік, який скаржився на біль у спині й нозі, насправді «бігав». Суд визнав звільнення незаконним.

Як усе сталося

Як розповідає SCMP, працівник на прізвище Чень двічі оформлював лікарняний у лютому та березні 2019 року через травму спини, отриману на роботі. Після місяця відпочинку він повернувся, але вже за пів дня знову звернувся по лікарняний — цього разу через біль у правій стопі. Лікар порадив йому тиждень відпочинку.

Через кілька днів Чень пройшов повторне обстеження, де йому діагностували п’яткову шпору, після чого він продовжив лікарняний.

Коли компанія запросила його особисто принести документи з лікарні, охоронець не впустив чоловіка на територію підприємства. Невдовзі йому повідомили про звільнення — нібито за прогул і неправдиву інформацію про стан здоров’я.

Суд став на бік працівника

Чень подав скаргу до трудової інспекції, яка після перевірки зобов’язала компанію виплатити йому 118 779 юанів (близько 16,7 тисячі доларів) компенсації.

Компанія оскаржила це рішення в суді, надавши відео, де Чень нібито «біжить» у день оформлення лікарняного, а також дані з додатка, які показували, що він пройшов понад 16 тисяч кроків.

Втім, Чень довів, що дані про кроки не є достовірним доказом, адже фіксація рухів може бути неточною. Він також надав повну медичну документацію з результатами обстежень.

Після двох судових розглядів суд визнав звільнення незаконним і зобов’язав компанію виплатити компенсацію.

Експерти зазначають, що цей випадок може стати прецедентом у питаннях захисту трудових прав і приватності працівників у Китаї.

