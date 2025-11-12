  1. В мире

Суд в Китае встал на сторону работника, уволенного из-за «16 тысяч шагов» во время больничного

21:42, 12 ноября 2025
Компания уволила мужчину, обвинив его в фиктивном больничном из-за данных из фитнес-приложения, однако суд признал увольнение незаконным.
Суд в Китае встал на сторону работника, уволенного из-за «16 тысяч шагов» во время больничного
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Китае разгорелся скандал после того, как компания уволила сотрудника за якобы фиктивный больничный.

Работодатель использовал данные из приложения о шагах и видео с камер наблюдения, чтобы доказать, что мужчина, жаловавшийся на боль в спине и ноге, на самом деле «бегал». Суд признал увольнение незаконным.

Как все произошло

Как сообщает SCMP, сотрудник по фамилии Чэнь дважды оформлял больничный в феврале и марте 2019 года из-за травмы спины, полученной на работе. После месяца отдыха он вернулся, но уже через полдня снова обратился за больничным — на этот раз из-за боли в правой стопе. Врач рекомендовал ему неделю отдыха.

Через несколько дней Чэнь прошел повторное обследование, где ему диагностировали пяточную шпору, после чего он продлил больничный.

Когда компания пригласила его лично принести документы из больницы, охранник не впустил мужчину на территорию предприятия. Вскоре ему сообщили об увольнении — якобы за прогул и недостоверную информацию о состоянии здоровья.

Суд встал на сторону работника

Чэнь подал жалобу в трудовую инспекцию, которая после проверки обязала компанию выплатить ему 118 779 юаней (около 16,7 тысячи долларов) компенсации.

Компания обжаловала это решение в суде, представив видео, где Чэнь якобы «бежит» в день оформления больничного, а также данные из приложения, которые показывали, что он прошел более 16 тысяч шагов.

Однако Чэнь доказал, что данные о шагах не являются достоверным доказательством, поскольку фиксация движений может быть неточной. Он также предоставил полную медицинскую документацию с результатами обследований.

После двух судебных разбирательств суд признал увольнение незаконным и обязал компанию выплатить компенсацию.

Эксперты отмечают, что этот случай может стать прецедентом в вопросах защиты трудовых прав и приватности работников в Китае.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд увольнение Китай трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

Моббинг на публичной службе: Верховный Суд закрыл гражданское производство по иску львовской юристки

КГС ВС признал, что жалоба на систематическое травлю (моббинг) от главы общины касается прохождения публичной службы, поэтому подлежит рассмотрению в административных судах.

ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

ВККС определила успешных кандидатов в Черниговский и Закарпатский апелляционные суды

Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила результаты собеседований кандидатов на должности в апелляционных судах: двое претендентов в Черниговском и один в Закарпатском апелляционном суде успешно подтвердили готовность к работе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]