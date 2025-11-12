Суд в Китае встал на сторону работника, уволенного из-за «16 тысяч шагов» во время больничного

Компания уволила мужчину, обвинив его в фиктивном больничном из-за данных из фитнес-приложения, однако суд признал увольнение незаконным.

В Китае разгорелся скандал после того, как компания уволила сотрудника за якобы фиктивный больничный.

Работодатель использовал данные из приложения о шагах и видео с камер наблюдения, чтобы доказать, что мужчина, жаловавшийся на боль в спине и ноге, на самом деле «бегал». Суд признал увольнение незаконным.

Как все произошло

Как сообщает SCMP, сотрудник по фамилии Чэнь дважды оформлял больничный в феврале и марте 2019 года из-за травмы спины, полученной на работе. После месяца отдыха он вернулся, но уже через полдня снова обратился за больничным — на этот раз из-за боли в правой стопе. Врач рекомендовал ему неделю отдыха.

Через несколько дней Чэнь прошел повторное обследование, где ему диагностировали пяточную шпору, после чего он продлил больничный.

Когда компания пригласила его лично принести документы из больницы, охранник не впустил мужчину на территорию предприятия. Вскоре ему сообщили об увольнении — якобы за прогул и недостоверную информацию о состоянии здоровья.

Суд встал на сторону работника

Чэнь подал жалобу в трудовую инспекцию, которая после проверки обязала компанию выплатить ему 118 779 юаней (около 16,7 тысячи долларов) компенсации.

Компания обжаловала это решение в суде, представив видео, где Чэнь якобы «бежит» в день оформления больничного, а также данные из приложения, которые показывали, что он прошел более 16 тысяч шагов.

Однако Чэнь доказал, что данные о шагах не являются достоверным доказательством, поскольку фиксация движений может быть неточной. Он также предоставил полную медицинскую документацию с результатами обследований.

После двух судебных разбирательств суд признал увольнение незаконным и обязал компанию выплатить компенсацию.

Эксперты отмечают, что этот случай может стать прецедентом в вопросах защиты трудовых прав и приватности работников в Китае.

