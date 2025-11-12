Оплачуєте навчання дитини на військовій кафедрі — ці витрати можна повернути через податкову знижку

Батьки, які офіційно працюють і сплачують податки, можуть включити оплату військової кафедри до податкової знижки разом із витратами на університет.

Фото: varta1

Мати студента, яка офіційно працює та сплачує податок на доходи фізичних осіб, має право включити до податкової знижки витрати не лише за навчання сина чи доньки в університеті, а й за навчання на військовій кафедрі цього ж закладу освіти. Про це нагадали у Головному управлінні ДПС в Одеській області.

Зокрема, до податкової знижки включаються фактичні витрати на оплату навчання члена сім’ї першого ступеня споріднення у вітчизняних закладах освіти.

Для цього необхідно підтвердити оплату відповідними платіжними документами та подати декларацію про майновий стан і доходи до 31 грудня року, що настає за звітним.

Військова освіта в Україні є частиною системи вищої освіти, а кафедри військової підготовки здійснюють підготовку студентів до служби на офіцерських та сержантських посадах. Оплата за таке навчання також вважається оплатою освітньої послуги, тому може бути включена до податкової знижки.

Податківці нагадують: якщо громадянин не скористався правом на податкову знижку до кінця року, що настає за звітним, це право на наступні роки не переноситься.

