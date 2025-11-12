Оплачиваете обучение ребенка на военной кафедре — эти расходы можно вернуть через налоговую скидку

Родители, которые официально работают и уплачивают налоги, могут включить оплату военной кафедры в налоговую скидку вместе с расходами на университет.

Мать студента, которая официально работает и уплачивает налог на доходы физических лиц, имеет право включить в налоговую скидку расходы не только за обучение сына или дочери в университете, но и за обучение на военной кафедре того же учебного заведения. Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Одесской области.

В частности, в налоговую скидку включаются фактические расходы на оплату обучения члена семьи первой степени родства в отечественных учреждениях образования.

Для этого необходимо подтвердить оплату соответствующими платёжными документами и подать декларацию о имущественном состоянии и доходах до 31 декабря года, следующего за отчётным.

Военное образование в Украине является частью системы высшего образования, а кафедры военной подготовки осуществляют подготовку студентов к службе на офицерских и сержантских должностях. Оплата за такое обучение также считается оплатой образовательной услуги, поэтому может быть включена в налоговую скидку.

Налоговики напоминают: если гражданин не воспользовался правом на налоговую скидку до конца года, следующего за отчётным, это право на последующие годы не переносится.

