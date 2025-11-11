  1. Публікації
ВККС визначила успішних кандидатів до Чернігівського та Закарпатського апеляційних судів

17:00, 11 листопада 2025
Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосила результати співбесід кандидатів на посади в апеляційних судах: двоє претендентів у Чернігівському та один у Закарпатському апеляційному суді успішно підтвердили готовність до роботи.
На черговому пленарному засіданні 10 листопада 2025 року Комісія розглянула справи чотирьох кандидатів, з яких двоє продемонстрували високий рівень компетентності.

Зокрема, позитивні висновки були винесені щодо двох кандидатів, які претендують на посади в Чернігівському апеляційному суді: Олег Костюк та Олександр Любчик. Обидва успішно пройшли тестування та підтвердили готовність до ефективного здійснення правосуддя.

Розгляд кандидатури Наталії Коломієць, яка також балотується на цю посаду, відкладено на 24 листопада для додаткової перевірки.

У Закарпатському апеляційному суді успішним став Василь Шевчук, який довів свою професійну придатність, що дозволило Комісії рекомендувати його до подальшого етапу відбору.

За загальними даними ВККС, конкурс до Чернігівського апеляційного суду, де наразі налічується 22 вакантні посади, набирає обертів. З 22 проведених співбесід 12 кандидатів уже здобули схвалення, 4 не впоралися з вимогами, а шестеро ще чекають на свою чергу.

Це частина ширшого конкурсу, оголошеного у вересні 2023 року, який охоплює 532 вакантні місця в апеляційних судах по всій країні, включаючи 410 посад у судах загальної юрисдикції.

Щодо Закарпатського апеляційного суду ситуація виглядає ще оптимістичніше: з 30 співбесід 18 претендентів пройшли етап успішно, 5 не задовольнили критерії, а 7 очікують на розгляд. Ці результати підкреслюють прогрес у реформуванні судової системи, де пріоритет віддається не лише знанням, а й етичним стандартам та практичному досвіду.

ВККС планує продовжити співбесіди в найближчі місяці, аби заповнити ключові вакансії та посилити апарати апеляційних інстанцій. Наступні засідання заплановані на 24 та 26 листопада, де розглядатимуться нові кандидатури.

Автор Анастасія Гришкова

суд суддя ВККС

