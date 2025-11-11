  1. Публикации
  2. / Суд инфо

ВККС определила успешных кандидатов в Черниговский и Закарпатский апелляционные суды

17:00, 11 ноября 2025
Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила результаты собеседований кандидатов на должности в апелляционных судах: двое претендентов в Черниговском и один в Закарпатском апелляционном суде успешно подтвердили готовность к работе.
ВККС определила успешных кандидатов в Черниговский и Закарпатский апелляционные суды
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На очередном пленарном заседании 10 ноября 2025 года Комиссия рассмотрела дела четырёх кандидатов, из которых двое продемонстрировали высокий уровень компетентности.

В частности, положительные заключения были вынесены в отношении двух кандидатов, претендующих на должности в Черниговском апелляционном суде: Олега Костюка и Александра Любчика. Оба успешно прошли тестирование и подтвердили готовность к эффективному осуществлению правосудия.

Рассмотрение кандидатуры Натальи Коломиец, также претендующей на эту должность, отложено на 24 ноября для дополнительной проверки.

В Закарпатском апелляционном суде успешным стал Василий Шевчук, который подтвердил свою профессиональную пригодность, что позволило Комиссии рекомендовать его к дальнейшему этапу отбора.

По общим данным ВККС, конкурс в Черниговский апелляционный суд, где в настоящее время насчитывается 22 вакантные должности, набирает обороты. Из 22 проведённых собеседований 12 кандидатов уже получили одобрение, 4 не справились с требованиями, а шесть ещё ожидают своей очереди.

Это часть более широкого конкурса, объявленного в сентябре 2023 года, который охватывает 532 вакантные места в апелляционных судах по всей стране, включая 410 должностей в судах общей юрисдикции.

Что касается Закарпатского апелляционного суда, ситуация выглядит ещё более оптимистично: из 30 собеседований 18 претендентов успешно прошли этап, 5 не удовлетворили критериям, а 7 ожидают рассмотрения. Эти результаты подчёркивают прогресс в реформировании судебной системы, где приоритет отдается не только знаниям, но и этическим стандартам и практическому опыту.

ВККС планирует продолжить собеседования в ближайшие месяцы, чтобы заполнить ключевые вакансии и усилить аппараты апелляционных инстанций. Следующие заседания запланированы на 24 и 26 ноября, на которых будут рассмотрены новые кандидатуры.

Автор Анастасия Грышкова

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ВККС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

ВККС определила успешных кандидатов в Черниговский и Закарпатский апелляционные суды

Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила результаты собеседований кандидатов на должности в апелляционных судах: двое претендентов в Черниговском и один в Закарпатском апелляционном суде успешно подтвердили готовность к работе.

В Раде предлагают упростить вступление ветеранов войны в Национальную полицию

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается изменить порядок отбора кандидатов на службу в Национальную полицию.

Билет «на доработке»: как одессита оставили без отсрочки из-за ошибок в «Резерв+»

Суд в Одессе засвидетельствовал: проблемы с госреестрами не оправдывают нарушение прав человека – даже когда речь идет о военно-учетном документе.

Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]