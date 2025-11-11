ВККС определила успешных кандидатов в Черниговский и Закарпатский апелляционные суды

Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила результаты собеседований кандидатов на должности в апелляционных судах: двое претендентов в Черниговском и один в Закарпатском апелляционном суде успешно подтвердили готовность к работе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На очередном пленарном заседании 10 ноября 2025 года Комиссия рассмотрела дела четырёх кандидатов, из которых двое продемонстрировали высокий уровень компетентности.

В частности, положительные заключения были вынесены в отношении двух кандидатов, претендующих на должности в Черниговском апелляционном суде: Олега Костюка и Александра Любчика. Оба успешно прошли тестирование и подтвердили готовность к эффективному осуществлению правосудия.

Рассмотрение кандидатуры Натальи Коломиец, также претендующей на эту должность, отложено на 24 ноября для дополнительной проверки.

В Закарпатском апелляционном суде успешным стал Василий Шевчук, который подтвердил свою профессиональную пригодность, что позволило Комиссии рекомендовать его к дальнейшему этапу отбора.

По общим данным ВККС, конкурс в Черниговский апелляционный суд, где в настоящее время насчитывается 22 вакантные должности, набирает обороты. Из 22 проведённых собеседований 12 кандидатов уже получили одобрение, 4 не справились с требованиями, а шесть ещё ожидают своей очереди.

Это часть более широкого конкурса, объявленного в сентябре 2023 года, который охватывает 532 вакантные места в апелляционных судах по всей стране, включая 410 должностей в судах общей юрисдикции.

Что касается Закарпатского апелляционного суда, ситуация выглядит ещё более оптимистично: из 30 собеседований 18 претендентов успешно прошли этап, 5 не удовлетворили критериям, а 7 ожидают рассмотрения. Эти результаты подчёркивают прогресс в реформировании судебной системы, где приоритет отдается не только знаниям, но и этическим стандартам и практическому опыту.

ВККС планирует продолжить собеседования в ближайшие месяцы, чтобы заполнить ключевые вакансии и усилить аппараты апелляционных инстанций. Следующие заседания запланированы на 24 и 26 ноября, на которых будут рассмотрены новые кандидатуры.

Автор Анастасия Грышкова

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.