ВККС рекомендує відрядити двох суддів до інших судів

Комісія внесе до Вищої ради правосуддя подання з рекомендаціями про відрядження строком на один рік двох суддів.

В засіданні Першої та Другої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів 12 листопада розглянуто питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до інших судів того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомила ВККС.

У зв’язку із зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Авдіївського міського суду Донецької області Маланюка Олега Ярославовича до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Також у зв’язку із зміною територіальної підсудності судових справ Комісія внесе до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області Тимофєєвої Ганни Леонідівни до Машівського районного суду Полтавської області.

