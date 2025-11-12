ВККС рекомендует командировать двух судей в другие суды

Комиссия внесет в Высший совет правосудия представления с рекомендациями о командировании сроком на один год двух судей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На заседании Первой и Второй палат Высшей квалификационной комиссии судей 12 ноября рассмотрен вопрос о внесении представлений с рекомендацией о командировании судей в другие суды того же уровня и специализации для отправления правосудия. Об этом сообщила ВККС.

В связи с изменением территориальной подсудности судебных дел Комиссия приняла решение внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании сроком на один год судьи Авдеевского городского суда Донецкой области Маланюка Олега Ярославовича в Центрально-Городской районный суд г. Кривого Рога Днепропетровской области.

Также, в связи с изменением территориальной подсудности судебных дел, Комиссия внесет в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании сроком на один год судьи Добропольского городского районного суда Донецкой области Тимофеевой Анны Леонидовны в Машевский районный суд Полтавской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.