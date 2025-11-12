Податковий комітет підтримав продовження пільг на імпорт енергетичного обладнання на 2026 рік

У перелік пільг також включено вузли та агрегати вітроелектростанцій, тобто щоб такі пільги діяли для всього ринку ВЕС.

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради підтримав продовження митних та податкових пільг для імпорту енергетичного обладнання на 2026 рік. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства Андрій Герус.

«Податковий комітет підтримав продовження митних та податкових пільг для енергетичного обладнання на 2026 рік. Також у перелік пільг включено вузли та агрегати вітроелектростанцій, тобто щоб такі пільги діяли для всього ринку ВЕС», – заявив Герус.

Він підкреслив, що відповідна норма була підтримана як правка до законопроекту №14097. Вона покликана стимулювати імпорт обладнання, необхідного для будівництва нових енергетичних об’єктів, зокрема вітрових електростанцій, що відіграють усе більшу роль у балансуванні енергосистеми України.

«Ця норма суттєво допоможе нарощуванню поставок енергетичного обладнання та відновленню енергосистеми, дякую податковому комітету за підтримку», – додав Герус.

