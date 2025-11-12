  1. В Украине
Налоговый комитет поддержал продление льгот на импорт энергетического оборудования на 2026 год

20:55, 12 ноября 2025
В перечень льгот также включены узлы и агрегаты ветроэлектростанций, чтобы такие льготы действовали для всего рынка ВЭС.
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады поддержал продление таможенных и налоговых льгот для импорта энергетического оборудования на 2026 год. Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус.

«Налоговый комитет поддержал продление таможенных и налоговых льгот для энергетического оборудования на 2026 год. Также в перечень льгот включены узлы и агрегаты ветроэлектростанций, чтобы такие льготы распространялись на весь рынок ВЭС», — заявил Герус.

Он подчеркнул, что соответствующая норма была поддержана как поправка к законопроекту №14097. Она направлена на стимулирование импорта оборудования, необходимого для строительства новых энергетических объектов, в частности ветровых электростанций, которые играют все более важную роль в балансировке энергосистемы Украины.

«Эта норма существенно поможет наращиванию поставок энергетического оборудования и восстановлению энергосистемы. Благодарю налоговый комитет за поддержку», — добавил Герус.

