Ставки на 100 мільйонів доларів і фальшиві імена: у В’єтнамі судили чиновників, які грали в казино

22:37, 12 листопада 2025
Колишні посадовці використовували вигадані іноземні імена, щоб незаконно грати в елітному казино, призначеному лише для туристів.
Ставки на 100 мільйонів доларів і фальшиві імена: у В’єтнамі судили чиновників, які грали в казино
Суд у В’єтнамі виніс вироки двом колишнім чиновникам, які брали участь у масштабній схемі незаконних азартних ігор, ставлячи мільйони доларів під вигаданими іноземними іменами. Про це повідомляє Barron`s.

За даними слідства, обидва чиновники входили до складу великої гральної мережі, яку організували громадяни Південної Кореї в розкішному готелі Pullman Hanoi. У злочинну схему було залучено понад 140 осіб, серед яких — колишні урядовці, партійні функціонери, бізнесмени та артисти. Загальна сума ставок перевищила 106 мільйонів доларів США.

Ігрові автомати, рулетка та бакара в клубі King Club, розташованому у п’ятизірковому готелі, мали ліцензію лише для іноземців. Проте, за даними прокуратури, в’єтнамським гравцям оформлювали підроблені картки з вигаданими іноземними іменами, щоб дозволити їм робити ставки.

Хо Дай Зунг, колишній заступник голови Народного комітету провінції Фу Тхо, який зробив ставок на понад $7 мільйонів у 95 сесіях, отримав 3,5 роки позбавлення волі.

Нго Нгок Зук, екссекретар партії міста Хоа Бінь, який поставив $4,2 мільйона, засуджений до 3 років в’язниці.

Поліція наразі розшукує головного організатора — громадянина Південної Кореї Кім Ін Сона, компанія якого орендувала казино. За даними слідства, він утік до Південної Кореї, прихопивши понад $9 мільйонів грошей гравців. Міністерство громадської безпеки В’єтнаму оголосило його в розшук.

Ще чотирьох його спільників, серед яких троє південнокорейців, засуджено до 2–4 років в’язниці, а одному дали умовний термін.

Більше ніж 100 інших обвинувачених у цій справі поки не отримали вироків.

За даними ЗМІ, гравці повернули лише 0,22% від загальної суми зроблених ставок.

