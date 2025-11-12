Ставки на 100 миллионов долларов и фальшивые имена: во Вьетнаме судили чиновников, игравших в казино

Бывшие чиновники использовали вымышленные иностранные имена, чтобы незаконно играть в элитном казино, предназначенном только для туристов.

Суд во Вьетнаме вынес приговор двум бывшим чиновникам, которые участвовали в масштабной схеме незаконных азартных игр, ставя миллионы долларов под вымышленными иностранными именами. Об этом сообщает Barron`s.

Согласно данным следствия, оба чиновника входили в состав крупной игровой сети, организованной гражданами Южной Кореи в роскошном отеле Pullman Hanoi. В преступную схему было вовлечено более 140 человек, среди которых — бывшие государственные служащие, партийные функционеры, бизнесмены и артисты. Общая сумма ставок превысила 106 миллионов долларов США.

Игровые автоматы, рулетка и баккара в клубе King Club, расположенном в пятизвездочном отеле, имели лицензию только для иностранцев. Однако, по данным прокуратуры, вьетнамским игрокам оформляли поддельные карточки с вымышленными иностранными именами, чтобы позволить им делать ставки.

Хо Дай Зунг, бывший заместитель председателя Народного комитета провинции Фу Тхо, который сделал ставок на сумму более $7 миллионов в 95 сессиях, получил 3,5 года лишения свободы.

Нго Нгок Зук, бывший секретарь партии города Хоа Бинь, который поставил $4,2 миллиона, приговорен к 3 годам тюрьмы.

Полиция в настоящее время разыскивает главного организатора — гражданина Южной Кореи Ким Ин Сона, компания которого арендовала казино. По данным следствия, он сбежал в Южную Корею, прихватив более $9 миллионов средств игроков. Министерство общественной безопасности Вьетнама объявило его в розыск.

Еще четверо его сообщников, среди которых трое южнокорейцев, осуждены на 2–4 года тюрьмы, а одному назначен условный срок.

Более 100 других обвиняемых по этому делу пока не получили приговоров.

По данным СМИ, игроки вернули лишь 0,22% от общей суммы сделанных ставок.

