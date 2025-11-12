На Прикарпатті чоловіка засудили до 5 років ув’язнення за крадіжку парфумів і підпал авто

У Коломиї засуджено чоловіка, який ухилявся від мобілізації, вчинив крадіжку та підпалив автомобіль.

Фото: GettyImage

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Івано-Франківській області судили ухилянта з Коломиї, який вкрав парфуми та підпалив автомобіль. Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура

Зазначається, що прокурором у суді доведено, що обвинувачений 06.12.2024 року з метою ухилення від призову на військову службу під час загальної мобілізації відмовився отримувати повістку і відправлятися до навчального центру однієї з військових частин, мотивуючи це належністю до релігійної організації.

"Крім цього, встановлено, що 27.03.2025 чоловік, перебуваючи в приміщенні магазину у м. Коломия, шляхом вільного доступу з прилавків магазину таємно викрав парфумовану воду Moschino Toy 2 об’ємом 100 мл", - йдеться у повідомленні.

Також у ході судового розгляду доведено, що 18.04.2025 обвинувачений, незаконно проник до салону автомобіля марки ВАЗ 2109 і, маючи при собі заздалегідь підготовлений предмет для розповсюдження вогню, підпалив його, внаслідок чого транспортний засіб загорівся. Власнику автомобіля завдано матеріальних збитків на суму 49 660 грн.

"Вироком Коломийського міськрайонного суду обвинуваченого визнано винним та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі", - додали в прокуратурі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.