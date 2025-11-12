  1. В Украине

На Прикарпатье мужчину приговорили к 5 годам тюрьмы за кражу духов и поджог авто

23:13, 12 ноября 2025
В Коломые осужден мужчина, который уклонялся от мобилизации, совершил кражу и поджег автомобиль.
На Прикарпатье мужчину приговорили к 5 годам тюрьмы за кражу духов и поджог авто
Фото: GettyImage
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ивано-Франковской области судили уклониста из Коломыи, который украл духи и поджег автомобиль. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы, сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

Отмечается, что прокурором в суде доказано, что обвиняемый 06.12.2024 года с целью уклонения от призыва на военную службу во время общей мобилизации отказался получать повестку и отправляться в учебный центр одной из воинских частей, мотивируя это принадлежностью к религиозной организации.

"Кроме этого установлено, что 27.03.2025 человек, находясь в помещении магазина в г. Коломыя, путем свободного доступа с прилавков магазина тайно похитил парфюмированную воду Moschino Toy 2 объемом 100 мл", - говорится в сообщении.

Также в ходе судебного разбирательства доказано, что 18.04.2025 обвиняемый незаконно проник в салон автомобиля марки ВАЗ 2109 и, имея при себе заранее подготовленный предмет для распространения огня, поджег его, в результате чего транспортное средство загорелось. Владельцу автомобиля нанесен материальный ущерб на сумму 49 660 грн.

"Приговором Коломыйского горрайонного суда обвиняемый признан виновным и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы", - добавили в прокуратуре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд прокуратура кража Коломыя приговор

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

Моббинг на публичной службе: Верховный Суд закрыл гражданское производство по иску львовской юристки

КГС ВС признал, что жалоба на систематическое травлю (моббинг) от главы общины касается прохождения публичной службы, поэтому подлежит рассмотрению в административных судах.

ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

ВККС определила успешных кандидатов в Черниговский и Закарпатский апелляционные суды

Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила результаты собеседований кандидатов на должности в апелляционных судах: двое претендентов в Черниговском и один в Закарпатском апелляционном суде успешно подтвердили готовность к работе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]