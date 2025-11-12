На Прикарпатье мужчину приговорили к 5 годам тюрьмы за кражу духов и поджог авто

В Коломые осужден мужчина, который уклонялся от мобилизации, совершил кражу и поджег автомобиль.

Фото: GettyImage

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ивано-Франковской области судили уклониста из Коломыи, который украл духи и поджег автомобиль. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы, сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

Отмечается, что прокурором в суде доказано, что обвиняемый 06.12.2024 года с целью уклонения от призыва на военную службу во время общей мобилизации отказался получать повестку и отправляться в учебный центр одной из воинских частей, мотивируя это принадлежностью к религиозной организации.

"Кроме этого установлено, что 27.03.2025 человек, находясь в помещении магазина в г. Коломыя, путем свободного доступа с прилавков магазина тайно похитил парфюмированную воду Moschino Toy 2 объемом 100 мл", - говорится в сообщении.

Также в ходе судебного разбирательства доказано, что 18.04.2025 обвиняемый незаконно проник в салон автомобиля марки ВАЗ 2109 и, имея при себе заранее подготовленный предмет для распространения огня, поджег его, в результате чего транспортное средство загорелось. Владельцу автомобиля нанесен материальный ущерб на сумму 49 660 грн.

"Приговором Коломыйского горрайонного суда обвиняемый признан виновным и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы", - добавили в прокуратуре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.