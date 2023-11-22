22 ноября: какой сегодня праздник и главные события

Сегодня отмечается Международный день сына и День гуманного общества.

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В среду, 22 ноября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

Сегодня отмечается Международный день сына и День гуманного общества. Верующие чтят память святого Прокопия Читца.

Международный день сына

Этот семейный праздник отмечается подобно Дню матери и Дню отца. В этот день у родителей есть возможность поздравить своих сыновей, показать, насколько они для них важны.

Концепция Международного дня сына появилась в 2014 году по предложению Guardian News & Media Limited во время празднования Международного дня мужчин, также отмечаемого в ноябре.

Целью этого дня было создание семейного праздника. И основной целью создания этого события предусмотрено поздравить своих сыновей дома, чтобы передать им основные домашние навыки, такие как уборка, приготовление пищи, стирка и уход за детьми – компетенции, незаменимые для их будущего.

Эта инициатива призвана помочь мальчикам стать такими мужчинами, какими они стремятся быть: самодостаточными, способными к самостоятельной жизни, во всех областях

День гуманного общества

Цель деятельности Гуманного общества переплетается с целью проведения этого дня – привлечь внимание на отношение людей к животным. Часто общество забывает и проявляет чрезмерную жестокость к домашним животным, убивает диких животных ради мяса и меха, использует их для исследований и опытов.

Инициатором основания стала американская некоммерческая организация "Резиновое общество Соединенных штатов" (HSUS). Организация была основана именно в этот день 1954 журналистами Фредом Майерсом, Хелен Джонсон, Ларри Эндрюсом и Марсией Глейзер, сегодня она базируется в Вашингтоне и считается одной из крупнейших благотворительных организаций в Америке.

Какой сегодня церковный праздник

В этот день отмечается память святого Прокопия Читца, принявшего мученическую смерть в начале 4 века. Согласно житию, Прокопий родился в Иерусалиме и служил чтецом в Кесарийской церкви, где разъяснял прихожанам Священное Писание и переводил его на сирийский язык. Святой прославился тем, что имел дар исцелять одержимых бесами. По приказу наместника Палестины чтеца схватили и принуждали принести жертву языческим богам. Прокопий, отказавшийся сделать это, был обезглавлен.

Календарь важных событий за 22 ноября:

1938 – Карпатская Украина получила автономию в составе Чехословацкой республики;

1963 – В Далласе произошло одно из самых громких убийств ХХ века. Ли Гарви Освальд застрелил президента США Джона Кеннеди;

1975 - В Испании восстановлена монархия - после смерти диктатора Франсиско Франко власти в стране перешли к назначенному им наследнику, 37-летнему принцу Хуану Карлосу Бурбону, который в этот день стал королем Испании;

1990 – 65-летняя Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке с поста премьер-министра страны;

2004 – Начало Помаранчевой революции;

2005 – Указом Президента В. Ющенко в Украине 22 ноября провозглашен Днем Свободы;

2010 – Начало бессрочной акции протеста на Майдане Незалежности в Киеве против нового Налогового кодекса, написанного правительством Азарова, которую поддерживали акциями по всей Украине.

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