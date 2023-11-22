Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В КУоАП появятся новые штрафы за психологическое насилие по признаку пола и сексуальные домогательства на работе

В Кодексе об административных правонарушениях будет предусмотрена ответственность за сексуальные домогательства на работе, а также за умышленное совершение любых деяний физического, психологического или экономического характера из-за принадлежности лица к определенному полу или стереотипные представления о социальных ролях женщины или мужчины.

Заместителей руководителей аппаратов в судах, где количество работников не превышает 75 человек, пока увольнять не нужно – ГСА

Совет судей Украины достиг компромисса с ГСА, но решения Высшего совета правосудия пока нет.

ВСП рассмотрела жалобу судьи Киево-Святошинского райсуда Киева Дмитрия Усатова на привлечение его к ответственности за вождение в состоянии опьянения

Высший совет правосудия отказал судье Киево-Святошинского райсуда Дмитрию Усатову, который был участником ДТП, в жалобе на решение дисциплинарной палаты.

ВККС объявила новый конкурс в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату

Конкурс объявлен на 25 вакантных должностей судей ВАКС и АП ВАКС.

Налоговики, прокуроры, полицейские и пограничники – кто обязательно должен заговорить на английском языке

Верховная Рада одобрила законопроект Владимира Зеленского, предусматривающий установление требования обязательного владения английским языком для прокуроров, в налоговых и таможенных органах, а также для определенных категорий госслужащих.

  1. В мире

Израиль одобрил соглашение об освобождении заложников, похищенных в секторе Газа, в обмен на прекращение огня

08:29, 22 ноября 2023
Первые заложники могут быть освобождены уже 23 ноября.
Израиль одобрил соглашение об освобождении заложников, похищенных в секторе Газа, в обмен на прекращение огня
Фото: wsj.net
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Правительство Израиля одобрило соглашение об освобождении заложников, похищенных в секторе Газа. Об этом сообщает издание Times of Israel.

Так, одобрено соглашение об освобождении около 50 заложников, похищенных в секторе Газа во время нападения террористической группировки ХАМАС 7 октября.

Согласно плану, боевики в течение 5-дневного прекращения огня освободят 30 похищенных детей, восемь матерей и еще 12 женщин.

Израиль согласен на 5 дней по 6 часов прекращать огонь в секторе Газа, а также уволить по предварительным данным 150-300 заключенных палестинских женщин и несовершеннолетних.

Добавляется, что при прекращении огня в Газу допускаются грузовики с гуманитарной помощью и топливом. По некоторым сообщениям будет 300 грузовиков.

Первые заложники могут быть освобождены уже 23 ноября. Предполагается, что их освобождение будет происходить поэтапно – примерно по 12 заложников в день.

Также Министерство иностранных дел Катара опубликовало дополнение к соглашению между Израилем и сектором Газа. Согласно ему количество уволенных может увеличиться, а сама пауза продолжена.

Как известно, Катар – страна-посредник между Израилем и сектором Газа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ганна Самойлюк
    Ганна Самойлюк
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ольга Шевчук
    Ольга Шевчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду