Израиль одобрил соглашение об освобождении заложников, похищенных в секторе Газа, в обмен на прекращение огня

Первые заложники могут быть освобождены уже 23 ноября.

Фото: wsj.net

Правительство Израиля одобрило соглашение об освобождении заложников, похищенных в секторе Газа. Об этом сообщает издание Times of Israel.

Так, одобрено соглашение об освобождении около 50 заложников, похищенных в секторе Газа во время нападения террористической группировки ХАМАС 7 октября.

Согласно плану, боевики в течение 5-дневного прекращения огня освободят 30 похищенных детей, восемь матерей и еще 12 женщин.

Израиль согласен на 5 дней по 6 часов прекращать огонь в секторе Газа, а также уволить по предварительным данным 150-300 заключенных палестинских женщин и несовершеннолетних.

Добавляется, что при прекращении огня в Газу допускаются грузовики с гуманитарной помощью и топливом. По некоторым сообщениям будет 300 грузовиков.

Первые заложники могут быть освобождены уже 23 ноября. Предполагается, что их освобождение будет происходить поэтапно – примерно по 12 заложников в день.

Также Министерство иностранных дел Катара опубликовало дополнение к соглашению между Израилем и сектором Газа. Согласно ему количество уволенных может увеличиться, а сама пауза продолжена.

Как известно, Катар – страна-посредник между Израилем и сектором Газа.

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