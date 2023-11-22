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  1. В мире

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance заплатит штраф $4,3 млрд за нарушение закона о банковской тайне

08:18, 22 ноября 2023
В то же время глава Binance Чанпен Чжао признал себя виновным в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег и заплатит штраф в размере 50 млн долларов.
Крупнейшая в мире криптобиржа Binance заплатит штраф $4,3 млрд за нарушение закона о банковской тайне
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Исполнительный директор Binance Чанпен Чжао признал себя виновным в отмывании денег и подал в отставку. Он заплатит штраф в размере 50 млн. долларов. В то же время Министерство юстиции США требует от крупнейшей криптовалютной биржи в мире штрафа в размере $4,3 млрд. Об этом сообщает BBC.

«Я совершил ошибки, и я должен взять на себя ответственность. Это лучше для нашего сообщества, для Binance и для меня самого», — отметил Чжао.

Минюст США в то же время требует от Binance, которая является крупнейшей криптовалютной биржей в мире, уплатить $4,3 млрд в виде штрафов и конфискаций.

Биржа намеренно скрывала информацию от правоохранительных органов, подрывала режим контроля за выполнением санкций и не докладывала о подозрительных транзакциях.

«Binance обеспечил почти $900 млн транзакций между пользователями США и Ирана, а также способствовал транзакциям на миллионы долларов между пользователями США и Сирии, в оккупированных россией украинских регионах, в частности Крыма, Донецка и Луганска», – сказал спикер.

В министерстве также заявили, что благодаря обмену преступникам и террористам было легче перемещать деньги.

«В период с августа 2017 по апрель 2022 года состоялись прямые переводы около $106 млн в биткойнах на кошельке Binance.com от Hydra. Hydra была популярным российским рынком даркнета, который часто использовался преступниками, способствовавшим продаже незаконных товаров и услуг», - сообщили в ведомстве.

Теперь Binance должен сообщать о подозрительной активности федеральным органам власти.

Новым генеральным директором назначен Ричард Тенг, руководитель региональных рынков компании.

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