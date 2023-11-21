Европарламент согласился открыть представительство в Киеве, – Euractiv

Европейский парламент согласился открыть офис, что усилит поддержку Украины, которая пока не является членом ЕС.

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Европейский парламент согласился открыть свой офис в Киеве с целью поддержки Украины и по просьбе украинского правительства, - сообщает Euractiv, ознакомленный с документом бюро Европейского парламента.

Отмечается, что лишь несколько офисов Европейского парламента существуют в городах за пределами Европы, таких как Нью-Йорк, Аддис-Абеб и Джакарта, где сотрудники парламента посещают Представительства ЕС.

Каждое представительство ЕС в стране, не являющейся членом ЕС, является дипломатическим отделением Европейского союза на этой территории и функционирует в рамках Европейской службы внешних дел. Таким образом, открытие офиса Европарламента в Киеве будет дополнительным шагом для поддержки Украины в европейском контексте.

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