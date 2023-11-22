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До войны продал комплектующие к бронетехнике: сообщено о подозрении военному с Черниговщины

09:33, 22 ноября 2023
На Черниговщине сообщено о подозрении военному чиновнику, который за $9,3 тысяч и 61 тысячу гривен продал коммерсантам комплектующие к бронетехнике.
До войны продал комплектующие к бронетехнике: сообщено о подозрении военному с Черниговщины
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Сотрудники полиции Черниговской области обнаружили факты растраты военного имущества и совершения преступных действий должностным лицом одной из воинских частей. Досудебное расследование показало, что этот инцидент произошел до начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск на территорию Украины, - сообщает полиция Черниговской области.

В начале июля 2020 года руководитель ремонтного цеха в одной из воинских частей получил усиленный компонент для танков Т-72, необходимый для ремонта бронетехники. Однако, вместо использования деталей для военных целей, руководитель цеха незаконно передал их представителям частного предприятия за 9,3 тысяч долларов США и 61 тысячу гривен. Это действие имело целью дальнейшую торговлю этой частью военного оборудования в Республику Индия.

Следователь Главного управления Национальной полиции в Черниговской области, по руководству прокуратуры, совместно со Службой безопасности Украины, сообщил о подозрении начальнику цеха по части 2 статьи 191 Уголовного кодекса Украины - растрата чужого имущества через злоупотребление служебным положением. За такие действия может быть применено ограничение или лишение свободы до пяти лет, а также запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года.

Представители правоохранительных органов подали ходатайство о мерах пресечения в отношении подозреваемого, включая содержание под стражей, отстранение от должности и арест имущества. Поскольку подозреваемый уклонился от следствия, по решению суда его 20 ноября задержали и поместили в изолятор временного содержания.

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