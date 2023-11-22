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До війни продав комплектуючі до бронетехніки: повідомлено про підозру військовому із Чернігівщини

09:33, 22 листопада 2023
На Чернігівщині повідомлено про підозру військовому посадовцю, який за $9,3 тисяч та 61 тисячу гривень продав комерсантам комплектуючі до бронетехніки.
До війни продав комплектуючі до бронетехніки: повідомлено про підозру військовому із Чернігівщини
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Співробітники поліції Чернігівської області виявили факти розтрати військового майна та вчинення злочинних дій посадовцем однієї з військових частин. Досудове розслідування показало, що цей інцидент стався до початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ на територію України, – повідомляє поліція Чернігівської області.

На початку липня 2020 року керівник ремонтного цеху в одній з військових частин отримав посилений компонент для танків Т-72, необхідний для ремонту бронетехніки. Однак, замість використання деталей для військових цілей, керівник цеху незаконно передав їх представникам приватного підприємства за 9,3 тисяч доларів США та 61 тисячу гривень. Ця дія мала на меті подальшу торгівлю цією частиною військового обладнання до Республіки Індія.

Слідчий Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, за керівництвом прокуратури, спільно зі Службою безпеки України, повідомив про підозру начальнику цеху за частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України – розтрата чужого майна через зловживання службовим становищем. За такі дії може бути застосоване обмеження або позбавлення волі до п'яти років, а також заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки.

Представники правоохоронних органів подали клопотання про запобіжні заходи щодо підозрюваного, включаючи тримання під вартою, відсторонення від посади та арешт майна. Оскільки підозрюваний ухилився від слідства, за ухвалою суду його 20 листопада затримали та помістили до ізолятору тимчасового тримання.

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