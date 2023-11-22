50 крадіжок за півроку: у Харкові судили злодія до 5 років позбавлення волі

Прокурори довели вину чоловіка, який вчинив близько 50 крадіжок, за що отримав 5 років позбавлення волі.

У Харкові судили 32-річного чоловіка, якого звинуватили у вчиненні близько 50 крадіжок та замахів на крадіжки. Його засуджено до 5 років позбавлення волі, – повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Чоловік, який вже мав проблеми з законом у минулому та незняту чи непогашену судимість, протягом січня-липня 2021 року вчинив понад 50 випадків крадіжок. Його дії були різноманітними: він проникав у квартири жертв, розбивав вікна, зламував замки, та вивозив ювелірні вироби, годинники та інші цінності. Також він вчиняв крадіжки з припаркованих автомобілів, вкрадаючи сумки, гроші, відеореєстратори, телефони та техніку.

Крім цього, чоловік також атакував колекторів та здійснював злому кабелів електрозв'язку, належних АТ «Укртелеком», після чого втікали з місця злочину. Сума завданих збитків оцінюється приблизно в 250 тисяч гривень.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину.

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